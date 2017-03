Hertha will den nächsten Schritt Richtung Fußball-Europa beim abstiegsbedrohten HSV machen. Die Berliner kämpfen dabei gegen ihre Auswärtsschwäche. Die Vorbereitung auf das Spiel in Hamburg hat alles: Anspannung - und Entspannung. Von Astrid Kretschmer

Wenn die Hertha-Profis am Sonntag im Volksparkstadion so gut schießen wie in der Spaßeinheit unter Woche, dann dürfte im Spiel beim Hamburger SV (Sonntag, 17:30 Uhr) nichts schief gehen. Die Vorbereitung auf die Partie lief zwischen Anspannung und Entspannung. Trainer Pal Dardai schickte die Mannschaft in die Halle der Modernen Fünfkämpfer. Dort stand eine Art Biathlon auf dem Programm: Radfahren und Schießen. Seine Spieler hätten "viel gelacht und oft das Ziel getroffen".

Hertha schießt sich auf den HSV ein und die Chance auf einen Dreier nach einer Auswärtsreise war wohl selten so groß. Der torkelnde Dino der Bundesliga ist nach dem 0:8 beim FC Bayern angeknockt und in arger Abstiegsnot. Die Rot-Hosen haben mit 45 Gegentoren die schlechteste Abwehr der Liga und sind dazu extrem heimschwach (nur drei Siege im Hamburger Volksparkstadion.) Alles gute Argumente für einen Erfolg, aber nicht für den Hertha-Trainer. Der HSV sei alles andere als ein dankbarer Gegner. Jeder hätte sich davon zuletzt beim Pokal-Aus der Hanseaten gegen Borussia Mönchengladbach überzeugen können. "Das war ein enges Spiel, gegen eine erfahrene Mannschaft, eine schnelle Mannschaft, darauf sind wir vorbereitet", warnt Pal Dardai.

Dennoch kämpfen die Blau-Weißen im Volksparkstadion wohl nicht nur gegen den HSV, sondern auch gegen ihre Auswärtsschwäche. Es sei "in jedem Fall mal auffällig, dass wir auswärts zulegen müssen", umschreibt Manager Michael Preetz die zwei Hertha-Gesichter. Hertha BSC ist eine Heimmacht. Neun Siege, ein Unentschieden und nur eine Niederlage. Das ist Platz eins in der Heimtabelle - vor RB Leipzig, Bayern und Dortmund. Auswärts läuft es in dieser Saison nicht gut. Erst zwei Siege (2:0 in Ingolstadt und 3:2 in Wolfsburg), dazu noch drei Unentschieden, das macht gerade mal neun Zähler, Platz 14 in der Auswärtstabelle. Michael Preetz glaubt, dass diese Diskrepanz viel mit "Selbstverständnis" und "Aggressivität" zu tun habe, "und vor allem damit, dass wir vor dem anderen Tor das eine oder andere haben liegenlassen, was wir zu Hause oftmals wegmachen", so der Manager.

Trainer Pal Dardai macht mehrere Gründe aus. So hat er auch das Konterspiel als Manko seines Teams ausgemacht. Zu Hause spielt Hertha in einem einstudierten System - mit viel Ballbesitz und Geduld soll Dominanz aufgebaut werden, bis die Lücke in der Abwehr des Gegners genutzt werden kann. Auswärts ist der Tabellenfünfte die einzige Mannschaft der Liga, die noch kein Kontertor geschossen hat.