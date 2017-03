Fußball-Profi Marvin Plattenhardt von Hertha BSC hat sich von einem Foto distanziert, das ihn zusammen mit dem AfD-Abgeordneten Frank Scheermesser zeigt. In Fan-Pose sitzt der Abgeordnete des Berliner Parlaments zusammen mit dem Schützen des Siegtores beim 2:1-Erfolg gegen Borussia Dortmund nach dem Spiel auf einer Couch. Dazu twitterte die AfD-Fraktion: "Unser Abgeordneter mit dem Siegtorschützen", und mit Bezug auf den heimstarken Berliner Fußball-Bundesligisten: "Langsam wird die Serie unheimlich".

Plattenhardt reagierte am Abend verärgert mit einem Tweet an die AfD-Fraktion im Abgeordnetenhaus: "Foto bitte sofort löschen! Ich hatte keine Ahnung, wer sich da mit mir fotografieren lässt! Ich distanziere mich klar!" Er behält sich juristische Schritte vor. "Ich kann dort nicht persönlich hingehen und sagen: Löscht das Foto! Wenn überhaupt muss man da den Rechtsanwalt einschalten", sagte er beim Auslaufen nach dem Spiel.

Bis zum Sonntagvormittag reagierte die Partei nicht auf den Wunsch des Fußball-Profis. "Das ist eine absolute Frechheit, so etwas geht gar nicht", sagte Plattenhardt der "Bild"-Zeitung. "Da denkst du, du tust einem Fan einen Gefallen und dann so was. Ich wurde einfach benutzt!"

Plattenhardt engagiert sich seit Jahren gegen Rassismus und war unter anderem bei "Show Racism the Red Card Deutschland e.V." dabei.