Die Straßenschlacht von 200 Frankfurt- und Hertha-Hooligans mitten in Berlin-Moabit wird demnächst den Innenausschuss beschäftigen. Während in Berlin diskutiert wird, wieso der Angriff trotz Vorgeschichte überraschend kam, feiern sich die Frankfurter. Von John Hennig

Am Dienstag, beim DFB-Pokalspiel gegen Arminia Bielefeld, mahnten die Frankfurter Anhänger den nun gesperrten, verhinderten Torjäger, sich um das Sportliche zu kümmern: "Haris und Co: Überlasst das Schlagen uns" stand in riesigen Lettern auf einem Banner, entrollt mitten im Epizentrum des Frankfurter Fanblocks.

Ob Haris Seferovic wusste, was am frühen Samstagnachmittag in Berlin los war, ist nicht überliefert. Jedenfalls stieg der Frankfurter Angreifer beim Abendspiel gegen Hertha BSC mit einem Wischer durchs Gesicht von Niklas Stark in das Motto des Tages mit ein.

Zunächst war unklar, ob es sich um eine verabredete Schlägerei oder einen gezielten Angriff der Frankfurter handelte. Schon am Montag hatte Polizeisprecher Thomas Neuendorf von einem "konspirativen Vorgehen" der Frankfurter gesprochen. Soll heißen: Die Sicherheitsbehörden und Fanorganisationen, die vor, während und nach Bundesligaspielen – besonders bei so genannten Sicherheitspartien mit erhöhtem Konfliktpotential – im regen Austausch stehen, wurden allesamt überrascht.

In der Beusselstraße keilten sich die Frankfurter in einer wilden Straßenschlacht mit den Berlinern, bis die Polizei eingriff. Ihnen wird nun schwerer Landfriedensbruch und Sachbeschädigung vorgeworfen. Auch gegen 23 Berliner wird ermittelt. Ihnen allen drohen zudem bundesweite Stadionverbote – sofern sie nicht bereits welche besitzen.

Am Wochenende hatten etwa 150 Frankfurter im Stadtteil Moabit ihren eigenen Schlagabtausch mit der Hertha aus Berlin. Und auch wenn knapp die Hälfte von ihnen, 73 junge Männer, ebenfalls einen Platzverweis kassierten, zwischenzeitlich in einer Hertha-Kneipe nahe des Olympiastadions festgehalten wurden und nun strafrechtlich gegen sie ermittelt wird; zurück in Frankfurt und im Internet feierten sie ihren Angriff als Sieg.

Deshalb sei es nun wichtig, "da nachzuhaken", so Dregger. "Wir müssen verstehen, wie der Informationsfluss im Vorfeld war. Es war wohl so, dass es keine Erkenntnisse gab, dass sich an dieser Stelle etwas anbahnt", klingt Dregger immer noch etwas verwundert.

Denn in den vergangenen Jahren hatte es zwischen den beiden Fangruppen immer wieder geknalllt. Anlässlich der letzten Gastspiele der Hessen wurden gezielt Kneipen angegriffen, in denen man gerne zur Eintracht hält. Vor einem Jahr in der Wichertstraße in Prenzlauer Berg, vor zwei Jahren in der Lehmbruckstraße in Friedrichshain.

Auch deshalb spricht vier Tage später fast alles für einen gezielten Überfall der Frankfurter. Ein Racheakt. Trotz der brisanten Vorgeschichte soll der überraschend gekommen sein. Vor allem auch bei Zeit und Ort, gegen 13 Uhr in der Beusselstraße in einem Treffpunkt der Hertha-Ultras Harlekins. Donato Melillo, Leiter der Fanbetreuung bei Hertha BSC, sagte der Berliner Zeitung: "Es spricht vieles dafür, dass die Harlekins überrascht wurden in ihrer Stammkneipe. Die Frankfurter wussten offenbar, wo sie sich aufhalten." Dafür würde auch das nummerische Missverhältnis sprechen, erklärt die Polizei gegenüber rbb|24.