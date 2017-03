So richtig lieben die Rennfahrer den Asphalt auf dem Lausitzring nicht, und mehr Überholmanöver könnten die Rennen spannender machen. Deshalb wollen die Betreiber die Rennstrecke im nächsten Jahr modernisieren. Unklar ist aber noch, wer was bezahlt.

Nach 17 Jahren sollen die Rennen auf dem Lausitzring schneller und spektakulärer werden. Deshalb soll die Rennstrecke in Klettwitz (Oberspreewald-Lausitz) ab dem nächsten Jahr modernisiert werden.

Wie die Betreiber des Lausitzrings bestätigten, soll dafür der renommierte Designer Hermann Tilke gewonnen werden. Der Experte hat mit seinem Team schon am Nürburgring und in Hockenheim gearbeitet und ist weltweit für internationale Rennstrecken, etwa in Atlanta (USA), Abu Dhabi und Schanghai, verantwortlich.

Derzeit arbeitet Tilke an einem Gutachten für die Rennstrecke in Klettwitz, das im kommenden Jahr umgesetzt werden soll. Unter anderem sollen der zuletzt von Rennfahrern heftig kritisierte Asphalt saniert und die Rennstrecke so ausgebaut werden, dass mehr Überholmanöver möglich sind.