Eishockey | Playoff-Viertelfinale in der DEL - Eisbären Berlin rechnen sich gegen Mannheim Chancen aus

07.03.17 | 11:41

Die Eisbären-Berlin sehen sich für das Playoff-Viertelfinale in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen die Adler Mannheim gut gerüstet. "Wir sind jetzt komplett, haben vier Angriffsreihen und können volles Tempo gehen", sagte Kapitän André Rankel vor dem ersten Match im Duell der beiden erfolgreichsten DEL-Teams am Dienstag (19.30 Uhr) in Mannheim.

Duell der beiden Rekordmeister

Die Eisbären hatten den DEL-Titel seit 2005 insgesamt siebenmal gewonnen. Der Gewinn der letzten Meisterschaft liegt inzwischen aber vier Jahre zurück. Seitdem waren die Berliner immer frühzeitig ausgeschieden. Die Mannheimer waren zuletzt 2015 deutscher Meister und können wie die Eisbären insgesamt sieben nationale Titel für sich verbuchen. Anders als die Berliner, haben sie aber auch die diesjährige Saison dominiert und gehen als Tabellenzweiter hinter dem EHC München in die Play-Off-Runde. Die Eisbären dagegen waren nach der Hauptrunde nur Achter und mussten daher ins Pre-Playoff. Dort schalten sie am vergangenen Wochenende die Straubing Tigers aus und brauchten dafür lediglich zwei Spiele - wobei das zweite Match in Straubing zur Zitterpartie wurde und erst in der dritten Verlängerung entschieden werden konnte.

Wer vier Siege hat, gewinnt