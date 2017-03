Sebastian Wells wird für Bolt-Motiv ausgezeichnet - 20-jähriger Berliner schießt Sportfoto des Jahres

15.03.17 | 17:31 Uhr

Sebastian Wells hat ein Auge für den Moment. Der 20-jährige Berliner darf wohl getrost als großes Naturtalent der Fotografie bezeichnet werden. Im Vorjahr gelangen ihm gleich eine ganze Reihe an prämierten Aufnahmen. Am Abend ist er bei zibb zu Gast.



Was haben Usain Bolt, Neymar sowie Laura Ludwig und Kira Walkenhorst gemeinsam? Also neben der Olympischen Goldmedaille? Sebastian Wells hat den Moment ihres Jubels bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro aus nächster Nähe eingefangen und festgehalten.



Der Fotografie-Student der Ostkreuzschule, in Königs-Wusterhausen geboren und in Berlin lebend, hat im Vorjahr seinen ganz persönlichen Karriere-Höhepunkt erlebt. Im Alter von gerade einmal 20 Jahren sind ihm nicht nur das Sportfoto des Jahres, sondern gleich auch eine ganze Reihe weiterer prämierter Aufnahmen gelungen. Wells gewann bei dem Wettbewerb, den das kicker-Sportmagazin zusammen mit dem Verband Deutscher Sportjournalisten ausrichtet, auch in den Kategorien Feature und Portfolio. Zudem bekam er den Nachwuchspreis des DuMont-Journalistenpreis und wurde bereits zwei Mal bei der Peter-Christian-Schlüschen-Stiftung für junge Sportfotografie ausgezeichnet.

Am Mittwoch ist das Fotografentalent bei zibb (ab 18.30 Uhr im rbb Fernsehen) zu Gast. Mit rbb|24 sprach Wells bereits vorab darüber, was seine Bilder so besonders macht und wie er sich für die Olympischen Spiele qualifiziert hat.

Zur Person Sebastian Wells wurde in Königs Wusterhausen geboren und lebt in Berlin. Er begann bereits mit 14 Jahren während der Schulzeit, das Sportgeschehen umliegender Sportplätze zu fotografieren, unter anderem für die Fußball-Zeitschrift FuWo. Seit zwei Jahren studiert er Fotografie an der Ostkreuzschule in Berlin und arbeitet als freier Fotograf.

rbb|24: Sie haben mit gerade einmal 20 Jahren gleich eine ganze Reihe der besten Sportfotos des Jahres geschossen: Ist Fotografie keine Frage des Alters oder der Erfahrung? Sebastian Wells: Doch, das ist sie schon. Man sieht ja nur das, was man weiß. Erfahrung ist da irrsinnig essentiell. Gerade, wenn man die Fotografie nicht als reine Dienstleistung versteht, also nur abbildend, sondern sobald man eine Art von Autorenschaft übernimmt und eine Geschichte erzählen will, spielt Erfahrung genauso eine Rolle wie bei allen anderen Dingen. Wie haben Sie sich gegen Ihre erfahreneren Kollegen dann durchgesetzt? Ich glaube, es war ein Vorteil, dass ich durch die intensive Auseinandersetzung mit meinem Studium gerade eine andere Einstellung zur Fotografie habe als viele Kollegen. Dabei geht es gar nicht um die Qualität, aber auf diese Art und Weise sehen die Bilder eben anders aus und stechen dadurch hervor, weil sie nicht die gewohnte Perspektive haben.

Wie haben Sie es überhaupt geschafft, schon zu Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen zu reisen? Ich fotografiere jetzt seit sechs Jahren, das hat sich alles immer so entwickelt. Die Reise zu den Olympischen Spielen habe ich mir etwa vom Preisgeld einer Auszeichnung im letzten Jahr leisten können. So konnte ich mir das ermöglichen, war als freier Fotograf akkreditiert und dafür bin ich sehr dankbar - auch den älteren Kollegen, wie sie mich unterstützen.



Was mögen Sie eigentlich gerade am Sport? Sport ist so ein Theater, eine Bühne, die sich auftut. Das ist mal eine größere, mal eine kleinere oder - wie bei den Olympischen Spielen - eine gigantische Inszenierung. Ich finde einfach interessant, wie sich der Sport inszeniert. Wie sich Sportler darstellen fasziniert mich. Ich war ja selber Sportler, Läufer, da fühlt man sich intuitiv verbunden.

Sie sind in Berlin aufgewachsen, einer der Metropolen für urbane Fotografie überhaupt. Haben Sie ein Lieblings-Fotomotiv abseits der Hallen und Stadien? Ich habe mit Sport angefangen, fotografiere aber auch andere Themen. Ich bin ja aber immer noch am Anfang und weiß nicht, wo sich das hinentwickelt. Mich interessiert alles mögliche, ich will die Welt entdecken und auch gar nicht das eine Motiv finden. Das wäre langweilig.

Das Gespräch führte John Hennig, rbb|24



Junger Berliner Fotograf wird mehrfach ausgezeichnet

"Heldenhaft" hat Sebastian Wells seine Aufnahme von Usain Bolt aus ungewohnter Perspektive genannt. Für die Jury war klar, dass es das beste unter den 409 Einreichungen ist. Auch Wells andere Sportfotos zeigen ungewohnte Situationen ...



... wie hier das Training eines kleinen Taekwondo-Kämpfers in Berlin. Dieses Foto wurde ebenfalls prämiert, mit dem 1. Platz in der Kategorie "Sport allgemein: Feature, Impressionen, Emotionen".

Und mit diesem Motiv im Olympischen Schwimmbecken von Rio de Janeiro belegte Wells auch gleich noch den 2. Platz in der Kategorie "Sport allgemein: Feature, Impressionen, Emotionen".



Sebastian Wells wurde in Königs Wusterhausen geboren und fotografierte schon mit 14 Jahren Sportplätze. Er arbeitet unter anderem für die Berliner Zeitung, taz, 11Freunde oder den Stern. Er knipst aber nicht nur gerne Sportmotive ...



... sondern auch Alltägliches, Lustiges, Skurriles wie hier eine Plattenbausiedlung in Berlin ...



... oder diese Frau mit Kind bei der Abgeordnetenhauswahl 2016 in der Wahlkabine.



Dieser perfekte Schuss gelang Wells ebenfalls bei den Olympischen Sommerspielen in Rio 2016, seinem bislang "sportlichen" Höhepunkt.



Aber auch bei Berliner Vereinen, wie den BR Volleys oder ...

... beim Fechten beim weißen Bär im Olympiapark Berlin, entstanden ästhetische Motive. | Weitere Bildergalerien

