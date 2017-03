Preetz verteidigte Plattenhardt. Marvin habe alles richtig gemacht, das Foto sei übliche Fanarbeit gewesen, die nun von der AfD instrumentalisiert werde, so der Hertha-Manager in der Sendung rbb Sportplat. Man wolle jetzt ein Schlussstrich unter dieses Thema ziehen.

Plattenhardt hatte daraufhin die Löschung des Fotos gefordert. Er habe nicht gewusst, mit wem er sich fotografieren ließ. Der Mann habe sich nicht vorgestellt. Er sei von einem normalen Fan ausgegangen, so der Hertha-Profi. Die AfD lehnte eine Löschung ab und kündigte an, am Montag das Gespräch mit Hertha BSC suchen zu wollen.

Preetz kündigte an, dass Hertha in den nächsten Wochen die Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie für einen Stadionneubau vorlegen werde. Erste Ergebnisse seien schon da, doch müsse man nun den Abschluss abwarten, so Preetz. In der Studie geht es laut Preetz zunächst einmal um einen möglichen Standort. Einzelheiten wollte der Manager noch nicht nennen.

Ziel eines neuen Stadions sei es, die Zukunft von Hertha zu sichern. Zudem sehe der Verein hinsichtlich des Fußballerlebnisses für die Zuschauer und die Spieler noch Entwicklungsbedarf. Das Olympiastadion sei besonders schön, wenn es ganz voll oder ganz leer sei. Doch seien in der Regel Zuschauerzahlen von 40 – 50-tausend Menschen üblich, so Preetz. Dann stelle sich eben die Frage, ob das Stadion alltagstauglich sei. Neben der Atmosphäre spielten hier auch wirtschaftliche Überlegungen eine Rolle, erklärte der Manager.