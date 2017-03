In der Webvideo-Serie "Refugee 11" treffen Geflüchtete, die in einer deutschen Amateurmannschaft Fußball spielen, auf Bundesliga-Profis. Profis, die auch einst als Flüchtlinge nach Deutschland kamen. So wie Herthas Kapitän Ibisevic. Von Dennis Wiese

Von der Schweiz kam die Familie Ibisevic in die USA. Mit Anfang 20 zog der Fußball den Stürmer zunächst nach Frankreich, später dann erstmals in den deutschen Profifußball zu Alemannia Aachen.

Das Video mit Vedad Ibisevic ist ein von insgesamt elf Episoden der sogenannten Webdoku. Die Überschrift: "Abschiebung". Anfang der 2000er galt Bosnien als sicheres Herkunftsland, der Krieg dort endete 1995. Als solches wird heute auch Ghana eingestuft. Asylanträge wie der des Amateurfußballers Chris Asams können also abgelehnt werden. Ein ähnliches Schicksal, wie es Vedad Ibisevic in der Schweiz erlebt hat.

Ibisevic trifft in dem dreiminütigen Film auf Amateurfußballer Chris Asams aus Ghana. Sie lehnen mit einer Tasse Kaffee am Stehtisch, kicken gemeinsam auf Herthas Trainingsplatz. Es waren Filmaufnahmen, aber auch besondere Begegnungen für die Profis, berichtet Filmproduzentin Antje Boehmert.

Weitere Themen der Reihe "Refugee 11" sind unter anderen Fluchtursachen, Asylrecht, Sprache und Integration. Die Geflüchteten kommen aus 15 verschiedenen Nationen, sie spielen gemeinsam in der Vierten Mannschaft des SC Germania aus Erftstadt bei Köln in der Kreisliga. In weiteren Video-Episoden treffen die Amateur-Kicker auf Fußball-Idole wie Gerald Asamoah und Neven Subotic. Auch Eroll Zejnullahu, Mittelfeldspieler vom 1. FC Union Berlin, hat das Thema Flucht mit seiner Familie erlebt.



"Meine Familie ist aus dem Kosovo geflüchtet, ich bin dann hier in Berlin zur Welt gekommen. Wir haben neun Jahre lang in Übergangsheimen gelebt. In vier oder fünf verschiedenen Heimen.