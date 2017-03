Sonderprogramm in Kienbaum

Sie wirken ein bisschen verloren in der großen Gymnastikhalle im Bundesstützpunkt Kienbaum. Ihre Füße kämpfen mit den Schrittfolgen, es wirkt etwas tapsig. Schweißperlen zeichnen sich auf ihrer Stirn ab. Julia und Robert Harting tanzen - streng beäugt von Tanzlehrerin Nora Badura.

"Ich bin ein absolut unmusikalischer Mensch. Wenn du halt auch nicht tanzen kannst, spannst du einfach mal alles an, weil du alles richtig machen willst. Außerdem ist es auch konditionell anstrengend. Wir sind auf Schnellkraft programmiert. Alles, was länger als fünf Sekunden dauert, ist schwer", sagt Harting in einer kurzen Tanzpause.