Union Berlin auf dem Weg in die 1. Liga? - Unbedingt aufstiegsbereit

11.03.17 | 10:27 Uhr

Union Berlin gibt sich gerne als der etwas andere Fußball-Verein und kokettierte lange damit, sich in der 2. Liga heimisch zu fühlen. Jetzt freunden sich auch strikte Aufstiegs-Gegner mit der 1. Bundesliga an. Ist der Verein dafür gewappnet? Eine Analyse von John Hennig



Dass der 1. FC Union Berlin gerne etwas anders ist, war erst vor einer Woche wieder zu sehen. Am Rande eines beeindruckenden, weil eine Halbzeit lang in Unterzahl erzielten, 2:0-Siegs gegen die Würzburger Kickers wurde ein wahres Feuerwerk gezündet. Allerdings schon vor dem Spiel. Nach dem Spiel wiederum war die Stimmung weitaus verhaltener. Fast schon verlegen stimmten die Union-Fans im Stadion an der Alten Försterei zu einem entrollten Banner ein ironisches "Scheiße ... wir steigen auf" an. Und diese Zeile wird nun wohl bis zum Saisonende den eisernen Soundtrack bilden. Dabei wollten sie jahrelang doch gar nicht raus aus der zweiten Bundesliga und rauf in die erste.



Die Gelegenheit ist günstig

Die Gelegenheit ist so günstig wie nie zuvor. Mit dem 2:1-Sieg am Freitag beim form- und seit jeher heimstarken FC St. Pauli haben sich die Köpenicker weiter in der Spitzengruppe festgesetzt. Fünf Siege in Folge feierte die Mannschaft von Trainer Jens Keller mittlerweile. Längst finden die meisten Experten, dass diese Mannschaft die stärkste der Liga ist, noch vor den besser besetzten und allgemein anerkannten Aufstiegsfavoriten aus Hannover und Stuttgart. Neben den beiden Vorjahres-Absteigern gibt es mit dem Tabellenvierten Eintracht Braunschweig auch nur eine weitere Spitzenmannschaft, die noch ernsthaft um den Aufstieg spielt. Wenn nicht jetzt, wann dann? Im noch jungen Jahr 2017 ist Union weiterhin ungeschlagen. Seit acht Spielen hat die Mannschaft nicht mehr verloren. Und in nahezu allen Statistiken befinden sich die Köpenicker auf Rekordkurs ihrer eigenen Zweitliga-Geschichte. Zurzeit ist kaum absehbar, wie und wo die Serien enden sollen. Zu gefestigt wirkt die Mannschaft, zu souverän agiert sie defensiv, zu zielstrebig spielt sie sich ihre Torchancen heraus. Sie gewinnt überlegen geführte Spiele genauso souverän wie ausgeglichene knapp.

Kurzum: Sie zeigt das Selbstverständnis eines Spitzenteams und alle Facetten eines Aufsteigers.

Denkbar unverdächtiger Erfolgstrainer

Angeleitet wird die Erfolgsgeschichte von einem, der ebenso wie Union lange zu großen Erfolgen unverdächtig war. Jens Keller kam vor der Saison nach Köpenick, mit einem nahezu unverrückbaren Gesichtsausdruck, der keine Euphorie erlaubt. Bei Schalke 04 wurden sie in drei Jahren nie sonderlich warm mit dem Trainer, auch wenn er den Verein zwei Mal in die Champions League führte. Doch dabei verfügt der 46-jährige Schwabe über ein enormes Selbstbewusstsein.

Gerne erzählt Keller seine Geschichte von den ersten Wochen in Berlin. Wie er das Gefühl hatte, das rund um den Verein alle ein wenig zufrieden waren. Mit dem Dasein als kultiger und nahbarer Klub von Fans für Fans. Damit, in der 2. Bundesliga stets oben mitzuspielen, ohne wirklich etwas wie einen Aufstieg verpassen zu können. Ein paar Heimsiege, ein paar Auswärtsniederlagen, kein Drama im DFB-Pokal. "Ich glaube, ich bin der erste Trainer, der entlassen wird, wenn er aufsteigt", antwortete Keller kürzlich scherzhaft in einem Interview mit dem Fußball-Magazin 11Freunde. Zwar betont der pragmatische Keller, dass man als einzelner nie versuchen sollte, einen Verein komplett umzukrempeln. Aber mit dieser unambitionierten Herangehensweise wollte er sich nicht anfreunden. Und dafür wurde er auch nicht geholt. Als einer der besten 20 Vereine in Deutschland solle sich Union Berlin etablieren. Dazu wäre in dieser Saison ein direkter Aufstiegsplatz eins oder zwei nötig.



Was Braunschweig, Fürth und Darmstadt können ...

Dabei sind sie auch in Köpenick in den vergangenen Jahren zunehmend selbstbewusster geworden, selbst wenn sich das nicht immer in den Ergebnissen widerspiegelte. Präsident Dirk Zingler und Trainer Norbert Düwel gaben bereits in der Vorsaison einen Platz unter den ersten Sechs als Saisonziel aus. Und auch im Umfeld mehrten sich die Stimmen, die dem Verein angesichts einjähriger Abstecher von Eintracht Braunschweig, Greuther Fürth und dem SC Paderborn auch ein wenig Bundesliga zutrauten. Das Stadion an der Alten Försterei gilt seit seiner letzten Erweiterung mit dem Ausbau der Haupttribüne 2013 auf knapp 22.000 Plätze als nach wie vor klein, aber mittlerweile doch sehr fein. Und muss sich hinter denen der drei Kurzzeit-Erstligisten genauso wenig verstecken wie hinter dem legendär heruntergekommenen Stadion am Böllenfalltor, wo der SV Darmstadt zurzeit zur Überraschung aller sogar ein zweites Jahr Erstliga-Fußball beheimatet.



Bemerkenswert berechenbar

Im Gegensatz zu Darmstadt konnte Union sogar gesund wachsen, sportlich und wirtschaftlich. Bereits in der achten Saison spielen die Eisernen im Unterhaus. Die meisten Jahre war Uwe Neuhaus verantwortlich. Sieben lange Jahre. Im modernen Fußball eine Ewigkeit. Und dabei war Neuhaus nicht gerade ein emotionaler Menschenfänger wie Jürgen Klopp in Dortmund, Torsten Lieberknecht in Braunschweig oder Christian Streich in Freiburg. Mit seinem nüchternen, pragmatischen Stil verleitete er die Fans nicht gerade zum Träumen. Doch Union wurde in dieser Zeit bemerkenswert verlässlich. Wirtschaftlich stabilisierte sich der früher chronisch klamme Club und sportlich wusste man bei aller Limitierung immer, was man bekam.

Die Mannschaft holte zuverlässig zu Hause im Schnitt knapp zwei Punkte und auswärts nicht mal einen. In jeder der sieben vergangenen Zweitliga-Spielzeiten standen am Saisonende 11 bis 14 Siege und Niederlagen bei 40 bis 50 Punkten. Und auch die Nachfolger Düwel und Sascha Lewandowski sollten daran nichts ändern.

"Es ist quasi als selbstverständlich hingenommen worden, dass man schlecht startet, dass man im Pokal rausfliegt", nennt Keller beispielhaft zwei Aspekte einer typischen Union-Saison. Beide wurden erfolgreich bekämpft.

Die eigene realistische Perspektive mitplanen

Sportlich zweifelt niemand mehr, dass diese Mannschaft auch in der ersten Liga bestehen könnte. Die Probleme sind viel praktischer. Eine Parkplatz-Situation ist quasi nicht existent, die Wege und der Einlass kollabieren bereits an Freitagabenden wie zuletzt gegen Würzburg. Und die Nachfrage dürfte vor allem im ersten Erstligajahr abseits von Dauerkarteninhabern und Mitgliedern kaum zu befriedigen sein. Die wiederum werden ihre Liebe zu Union deutlich teurer bezahlen müssen.

Überhaupt steht das Stadion an der Alten Försterei sinnbildlich für den zu bewältigenden Spagat. Um etwa 5.000 Sitzplätze müsste es ausgebaut werden, um den Anforderungen im Oberhaus zu genügen. Zugleich wollen die Fans, die beim Umbau zu Drittliga-Zeiten in einer bundesweit einmaligen Aktion selbst mit angepackt hatten, den bisherigen Charme als eine der letzten Stehplatz-Bastionen des deutschen Profi-Fußballs bewahren. Eine Sondergenehmigung würde zunächst helfen. Aber der Verein muss die Zukunft und die eigene realistische Perspektive bereits mitplanen.

Überhaupt geht es darum, die Balance zu finden, zwischen dem Anspruch, einer der besten 20 Vereine im Land zu sein und dem, was Union ausmacht. Dem Wettstreit um immer höhere Einnahmen und Umsätze können sich auch die Köpenicker nicht verwehren. Wobei sie als Erstligist direkt vom Fußball-Kommerz profitieren würden, ohne sich verbiegen zu müssen. Ab der Saison 2017/18 greift der neue Fernsehvertrag, der den 18 Erstligisten so viel Geld bringt wie nie zuvor. 40 Millionen Euro allein an Fernsehgeldern dürften das direkt im ersten Jahr für Union sein. Auch beim Sponsoring und Ticketing wird sich deutlich mehr einnehmen lassen.



Selbst die Skeptiker sind gut vorbereitet

Dafür ist Union auch beachtlich in finanzielle Vorleistung gegangen. Schon zu Saisonbeginn ließ der Rekordtransfer des Schweden Simon Hedlund für 850.000 Euro aufhorchen. Im Winter holten die Eisernen dann den verlorenen Sohn, Sebastian Polter, zurück: für geschätzt 1,6 Millionen Euro, dem Vernehmen nach vorbehaltlich möglicher Zuschläge. Die sportliche Leitung ist mit dem Risiko quasi in Vorleistung gegangen. Und die Mannschaft hat nun kaum noch eine andere Möglichkeit, als ihr zu folgen. Ein knapp verpasster Aufstieg würde den Verein viel weiter zurückwerfen als selbst nur eine Saison zu Besuch im Oberhaus. Denn Leistungsträger wie Damir Kreilach, Steven Skrzybski, Toni Leistner oder Felix Kroos dürften kaum noch länger in der 2. Bundesliga zu halten sein. Deshalb schließen sich auch immer mehr Fans der "Aufstieg jetzt"-Gruppe an, die bei Heimspielen bereits seit einiger Zeit ihre Fahne an der Alten Försterei hoch halten.



Das gilt ab sofort auch für die Macher des "Scheiße ... wir steigen auf"-Banners. Letztlich gehören die ja zur gleichen Fraktion. Denn sie werden ihr Plakat nicht erst kurz vor Abpfiff gemalt haben, sondern waren vorbereitet. Und es wirkt so, als gehe das auch allen anderen rund um den Verein so. Sollte sich der Aufstieg also nicht vermeiden lassen, darf er ruhig kommen.