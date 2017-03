Fußball | Zum Welttag der Poesie - "Wir werden ewig leben - Eisern Union, Eisern Union"

21.03.17 | 13:07 Uhr

Union Berlin ist auf dem Sprung in die erste Liga - vielen Berlinern bereitet das eine kribbelnde Vorfreude. Einige Fans haben zwar etwas Muffensausen, "Scheiße, wir steigen auf" heißt es im Stadion. Aber glücklicherweise gibt ja noch DIE Vereinshymne. Von Anke Fink

1. FC Union gegen Hertha BSC kennt Berlin eigentlich schon aus der Saison 2010/11 - das war zweite Liga. In der nächsten aber treffen sich die Stadtrivalen womöglich im Oberhaus, den nach dem 1:0-Sieg am Montagabend gegen den 1. FC Nürnberg hat der 1. FC Union die Tabellenspitze in der zweiten Bundesliga übernommen. Das berauscht die Stadt, wenn auch die Fans aus Köpenick ihr Muffensausen - angesichts der stärkeren Gegner in der 1. Liga - seit einiger Zeit mit den Lied "Scheiße, wir steigen auf" nach jedem Spiel etwas lauter im Stadion intonieren.



Sehr kreativ waren sie bei dieser neuen Hymne nicht, denn mehr als die Wiederholung dieser Liedzeile passiert in dem Stück nicht. Warum auch?, werden sich viel Unioner fragen: "Wir haben doch eine gute Hymne." Veröffentlicht wurde die Hymne im Jahr 1998, eingesungen von Nina Hagen, die mit ihrer Abgedrehtheit und dem Ost-Hintergrund offenbar gut zum Verein passt, zumal sie in einem Interview mit dem Vereinsmagazin "U.N.V.E.U." versichert "Mein Vater war'n Unioner. Der hat ja auch in Treptow-Plänterwald gewohnt. Papa war der absolute eiserne Union-Fan." Damit liegt die Authentizität gewissermaßen in den Genen. Nicht umsonst schallt es bei jedem Spiel in der Alten Försterei in Köpenick aus mehr als 20.000 Kehlen: "Eisern Union".



Laut einem Bericht der Fußballzeitschrift "11Freunde" hat Nina Hagen dem Verein damit einen sehr großen Gefallen in Sachen Glaubwürdigkeit und Coolness getan. Angeblich hatten die Puhdys - eine Band, die in der DDR von Politbüros Gnaden musizieren durfte – Union Berlin mit einer Hymne "zwangsbeglückt". Darin heißt es: "Ihr Name ist Legende, Legende ohne Ende. Rot-Weiß Powerteam. Unter der Sonne von Berlin." Dieses Stück sollen die Fans nur zähneknirschend mitgesungen haben. Zudem hält sich demnach hartnäckig die Legende von einem Stadionsprecher, der gefeuert wurde, weil er sich standhaft geweigert hatte, die Puhdys zu spielen.



Dieter Birr und seine Mannen passen auch sonst nicht zur Playlist in der Altern Försterei: Zwar sind Rainald Grebe und selbst Achim Mentzel möglich, aber als eine Art musikalische Corparate Identity dürften eher andere Berliner Bands gelten: Rammstein oder die Beatsteaks etwa.

Köpenick platzt jetzt schon aus allen Nähten

Wegen dieser besonderen Stimmung ist das Stadion in der Wuhlheide ohnehin schon immer brechend voll. Wenn Union jetzt noch in der ersten Liga spielt, wird der Bezirk Treptow-Köpenick schnell an seine infrastrukturelle Grenzen stoßen. Bezirksbürgermeister Oliver Igel (SPD) sagte dem rbb, schon jetzt sei an Spieltagen die Situation rund um das Stadion schwierig. Er hoffe aber auch, dass ein Aufstieg Senat und Bezirk zwingt, sich über die Wege, wie die Fans hin und wieder wegkommen, intensiver Gedanken zu machen.

Union-Fans wird das Platzproblem aber erst mal wenig kümmern - für sie heißt es nur: "Wir werden ewig leben!"



Zum Welttag der Poesie, der von der Unesco seit 17 Jahren, am 21. März begangen wird, hier der vollständige Text der Vereinshymne:

Nina Hagen: "Eisern Union" "Wir aus dem Osten geh'n immer nach vorn Schulter an Schulter für Eisern Union Hart sind die Zeiten und hart ist das Team Darum siegen wir mit Eisern Union Eisern Union Immer wieder Eisern Union Immer weiter ganz nach vorn Immer weiter mit Eisern Union Wer spielt immer volles Rohr? Eisern Union, Eisern Union Wer schießt gern ein Extra-Tor? Eisern Union, Eisern Union Wer lässt Ball und Gegner laufen? Eisern Union, Eisern Union Wer lässt sich nicht vom Westen kaufen? Eisern Union, Eisern Union Den Sieg vor den Augen, den Blick weit nach vorn Ziehn'n wir gemeinsam durch die Nation Osten und Westen - Unser Berlin Gemeinsam für Eisern Union Eisern Union Immer wieder Eisern Union Immer weiter ganz nach vorn Immer weiter mit Eisern Union Wo riecht's nach verbranntem Rasen? Eisern Union, Eisern Union Da wo wir zum Angriff blasen Eisern Union, Eisern Union Es kann nur einen geben Eisern Union, Eisern Union Wir werden ewig leben Eisern Union, Eisern Union Eisern Union Immer wieder Eisern Union Immer weiter ganz nach vorn Immer weiter mit Eisern Union"