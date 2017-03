Fußball | Union holt fünften Sieg in Folge

Es heißt, einer der gefährlichsten Torschüsse im Fußball ist der, bei dem der Angreifer selbst nicht weiß, wohin er schießen wird. Insofern ist Union Berlins Sebastian Polter am Freitag ein nahezu unhaltbarer Treffer gelungen: Polter wusste selbst nicht, wie ihm geschah, als er nach einem Kopfballduell wuchtig mit links ausholte und ihm der Ball dann lässig aufs rechte Knie und von dort ins Tor tropfte.

Doch so glücklich der Berliner Führungstreffer war, so sehr verdienten sich die Eisernen danach den 2:1-Auswärtssieg in einem berauschenden Fußballspiel beim FC St. Pauli.