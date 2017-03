Fußball | Union will den 5. Sieg in Folge

Mit dem 1. FC Union und dem FC St. Pauli treffen am Freitagabend die beiden Mannschaften der Stunde in der Zweiten Liga aufeinander. Unions Trainer Jens Keller erwartet ein forderndes Spiel gegen wiedererstarkte Hamburger. Von Stephanie Baczyk

Dass die Partie beim FC St. Pauli am Freitagabend kein Selbstläufer wird, überrascht Keller hingegen ganz und gar nicht. "Sie haben eine gute Truppe und sich in der Rückrunde noch mal verstärkt", sagt er mit Blick auf den Tabellenfünfzehnten der Liga und lobt die Entwicklung nach der katastrophalen Hinrunde: "Sie haben kontinuierlich weitergearbeitet, sie haben Ruhe bewahrt im Verein, und das zahlt sich jetzt aus."

Auf dem Platz hat das Team des 1. FC Union in dieser Saison selten Probleme, sich schnell zu akklimatisieren. Im Presseraum des Stadions an der Alten Försterei dagegen muss Trainer Jens Keller ob der veränderten Raumtemperatur erst mal durchpusten. Schuld ist die Heizung. "Ganz schön warm hier", kommentiert er sichtlich überrascht.

In der Hinrunde siegten die Köpenicker noch verdient mit 2:0 gegen Pauli nach Toren von Philipp Hosiner und Kenny Prince Redondo. Aber die Vorzeichen haben sich geändert. Zwar stecken die Hamburger nach wie vor mitten im Abstiegskampf mit nur drei Zählern Vorsprung auf den Relegationsplatz, aber das Team von Trainer Ewald Lienen punktet seit Wochen fleißig. "Ich glaube, dass sie weniger Fehler machen, konzentrierter sind als Mannschaft, besser funktionieren und die Räume enger machen“, sagt Jens Keller über den kommenden Gegner. "Jeder macht mit in ihrem System."

Dass sein Team als Tabellenzweiter in den 24. Spieltag geht, und am Freitag zudem vorlegen muss, um die Konkurrenz aus Hannover und Braunschweig weiter auf Abstand zu halten, empfindet Keller nicht als Belastung. "Ich spiele gerne um den Aufstieg und schaue von oben nach unten", sagt der 46-Jährige und ergänzt: "Wir haben eine angenehme Situation und in jedem Spiel einen gewissen Druck, weil wir das Spiel erfolgreich gestalten wollen. Aber das ist in keinster Weise belastend."