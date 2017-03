In der Länderspielpause absolviert der Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin am Donnerstag ein Freundschaftsspiel. Die "Eisernen" treffen um 19 Uhr im kleinen Stadion im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark Im Prenzlauer Berg auf den SV Empor Berlin. Das letzte Zusammentreffen mit dem Berlin-Ligisten aus Pankow war im November 2014 und endete mit einem klaren 8:0-Sieg für die Köpenicker.

Union will das Testspiel nutzen, um mit Blick auf die Pause bis zum nächsten Ligaspiel am 1. April in Hannover, den Spielrhythmus beizubehalten. Der Eintritt am Donnerstag gegen Empor Berlin kostet 6 Euro für Erwachsene und 3 Euro für Kinder.

Nach dem 1:0-Sieg am Montagabend gegen den 1. FC Nürnberg hat der 1. FC Union die Tabellenspitze in der zweiten Bundesliga übernommen.