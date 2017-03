Das Viertelfinale der Playoffs beginnt am 18. März, zuvor spielen die Plätze sieben bis zehn die zwei noch fehlenden Teilnehmer für die Runde der letzten Acht aus. Sowohl Pre-Play-offs als auch Viertelfinale werden im Modus best-of-three ausgetragen.

Die Berlin Volleys dürfen zuhause in die Playoffs starten, am 18. März um 18:30 Uhr wird es in der Max-Schmeling-Halle ernst. Als Gegner kommen die Netzhoppers KW-Bestensee aus Brandenburg, der TV Bühl, der TV Rottenburg und die Solingen Volleys in Frage. Die Netzhoppers verloren am Sonntag knapp mit 2:3 in Frankfurt am Main und bleiben in der Tabelle mit 22 Punkten auf Platz acht. In den Pre-Playoffs treten sie ab Mittwoch in Bestensee gegen den Neunten TV Rottenburg an.