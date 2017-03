Nach der knappen Niederlage in Istanbul sah es für die Volleys im Rückspiel zunächst schlecht aus: Mit zwei Sätzen lagen die Berliner schon hinten - doch dann drehten sie das Spiel und zwangen die Gäste aus der Türkei in den entscheidende "Golden Set".

Die Volleys Berlin haben die Runde der besten zwölf Teams in der Volleyball-Champions-League erreicht. Die Berliner gewannen am Dienstagabend das Rückspiel gegen Istanbul Bbsk im sogenannten Golden Set mit 15:11.

Der Verlust des ersten Satzes zeichnete sich für die Volleys bereits früh ab, als der Niederländer Wouter ter Maat beim Stand von 10:10 zweimal am Block des Gegners scheiterte und kurz danach einen Angriffsball zum 11:14 vergab. Trainer Roberto Serniotti schickte daraufhin Paul Carroll für ter Maat aufs Feld. Der Australier belebte das Angriffsspiel seiner Mannschaft deutlich, während die Türken in allen Bereichen unerwartete Schwächen offenbarten und erst in den entscheidenden Sätzen am Ende wieder mithalten konnten.

Die Berliner treffen nun in der nächsten Runde auf Dynamo Moskau, das russische Team hatte sich in Hin- und Rückspiel jeweils 3:0 gegen Arkas Izmir durchgesetzt. Das erste Spiel findet am 5. April in Berlin statt.



In den K.o.-Spielen werden drei Teilnehmer für das Final-Four Ende April in Rom ermittelt. Sir Sicoma Perugia ist als Gastgeber automatisch für das Halbfinale qualifiziert.