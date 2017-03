Volleyball | Start Playoff-Viertelfinale - Die Volleys haben's schwer, die Netzhoppers noch mehr

17.03.17 | 12:53 Uhr

Keine leichte Aufgabe: Am Samstag beginnt sowohl für die Volleys Berlin als auch für die Netzhoppers aus Bestensee das Playoff-Viertelfinale. Ein Erfolg für die Netzhoppers wäre laut Manager ein Wunder. Und die Volleys spielen derzeit hart an der Belastungsgrenze.



Die beiden Volleyball-Bundesligisten aus Berlin und Brandenburg, die Volleys und die Netzhoppers KW-Bestensee, starten am Samstag ins Playoff-Viertelfinale um die Deutsche Meisterschaft. Dabei haben die Netzhoppers mit dem VfB Friedrichshafen eine schier unlösbare Aufgabe vor sich. Denn die beiden Vereine trennen Welten: Auf der einen Seite der Rekordmeister, Pokalsieger und Hauptrunden-Erste vom Bodensee. Auf der anderen Seite der Underdog und Tabellenachte aus dem brandenburgischen Bestensee. "Sollten wir weiterkommen, würde das an ein Wunder grenzen", sagte Netzhoppers-Manager Arvid Kinder vor dem ersten von maximal drei Spielen am Samstag (19.30 Uhr) in Friedrichshafen. Beide Mannschaften sehen sich am 26. März in Bestensee zur zweiten Begegnung wieder.

Mehr zum Thema Volleyball | Volleys spielen 2:3 in Istanbul - Zum Glück nur knapp verloren Die Berlin Volleys haben am Mittwoch verloren, das schon - aber das 2:3 in Istanbul verschafft ihnen eine gute Ausgangslage für das Champions-League-Rückspiel in der Schmeling-Halle. Wenn sie dann keine schweren Beine haben.

Für die Berlin Volleys geht es Schlag auf Schlag

Auch für die Volleys wird der Playoff-Start nicht einfach, denn die Belastung für die Berliner ist derzeit hoch. Nur drei Tage nach einer 2:3-Niederlage in der Champions League bei Istanbul BBSK empfängt der Hauptstadtclub am Samstag (18.30 Uhr) den TV Bühl zum ersten Spiel im Playoff-Viertelfinale. Weitere drei Tage später folgt am Dienstag das Rückspiel in der Königsklasse gegen die Türken. "Es geht jetzt wirklich Schlag auf Schlag für uns", sagte Manager Kaweh Niroomand. "Ich gehe davon aus, dass unser Trainer gegen Bühl auch auf die Spieler setzt, die zuletzt nicht so oft zum Einsatz kamen." Möglicherweise ist Zuspieler Sebastian Kühner nach überstandener Bauchmuskelverletzung wieder eine Option für Kurzeinsätze.

Zwei Siege zum Weiterkommen nötig

Außenangreifer Steven Marshall fällt hingegen nach seiner Sprunggelenkverletzung weiterhin aus. Groß ist indes die Vorfreude bei Felix Fischer. Der 34-jährige Mittelblocker bestreitet gegen Bühl sein 500. Spiel im Trikot der BR Volleys. Entschieden wird diese Playoff-Runde in der Serie "Best of three" - wer als erstes zwei Siege verbucht, ist eine Runde weiter. Zum Rückspiel in Bühl treten die Berliner am 26. März an.