FS Berlin Dienstag, 09.05.2017 | 22:29 Uhr

Klar... Sieg über VfB Stuttgart! Da kennt sich jemand aus! Leider hängt auch Berlin in seinem SportKnowHow am Fussball fest. So war auch nicht überraschend, das in den Sportnachrichten in der Ubahn von der Union Niederlage, ausnahmsweise auch von der Alba-Niederlage berichteten. Da gerät eine hart erkämpfte Volleyballmeisterschaft doch ins Hintertreffen. Dass in der Woche noch 8000 Zuschauer das Hinspiel gesehen haben...egal! König Assi-Fussball regiert die Schlagzeile! ECHT SCHADE!