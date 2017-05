Audio: Inforadio | 03.05.2017 | Jakob Rüger

3:1 im zweiten Finale gegen Friedrichshafen - Volleys erzwingen Entscheidungsspiel um die Meisterschaft

Die Deutsche Volleyball-Meisterschaft wird am Sonntag in einem dritten Finalspiel zwischen dem VfB Friedrichshafen und den Berlin Volleys entschieden. Die Hauptstädter siegten am Mittwoch mit 3:1 - nach zuvor fünf Niederlagen in Folge gegen Friedrichshafen.



Die BR Volleys haben sich die Chance auf den Gewinn der Deutschen Volleyball-Meisterschaft gewahrt. Der Titelverteidiger setzte sich am Mittwochabend vor 7895 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle mit 3:1 (24:26, 25:23, 25:16, 25:21) gegen den VfB Friedrichshafen durch und schaffte in der Finalserie den Ausgleich zum 1:1. Für Berlin war es zudem im sechsten Pflichtspiel in dieser Saison der erste Sieg gegen das Team von Trainer Vital Heynen. Damit kommt es am Sonntag (14.30 Uhr) zum entscheidenden dritten Match zwischen den Dauerrivalen, die Volleys müssen dafür an den Bodensee reisen.



Satzball im 1.Durchgang nicht genutzt

Die Volleys vermiesten den Gästen den frühzeitigen 14. Meistertitel, nachdem sie sich im ersten Durchgang trotz Satzballs noch hatten geschlagen geben müssen. Danach steigerte sich Berlin klar, konnte vor allem im dritten Satz vollends überzeugen und das Spiel drehen. Vor allem Kapitän Robert Kromm (am Ende 15 Punkte), Graham Vigrass (16) und Paul Carroll (17) steigerten sich. Außerdem gehörte Mittelblocker Felix Fischer in seinem letzten Heimspiel bei den Volleys zu den Besten. Für den VfB sammelte Michal Finger die meisten Punkte (14).



In Satz Nummer drei schaffte der für Sebastian Kühner eingewechselte Zuspieler Tsimafei Zhukouski mit einer 6:0-Aufschlagserie die Vorentscheidung. Den Schwung behielten die Berliner bis zum letzten Ballwechsel. Ruben Scott verwandelte den zweiten Matchball für die Gastgeber.



Nur drei Finalspiele wegen Champions League

Das erste Endspiel gegen den Vizemeister hatten die BR Volleys noch klar mit 0:3 verloren. Aufgrund der Terminprobleme wegen des Final Four in der Champions League, bei dem die Berliner von Coach Roberto Serniotti am vergangenen Wochenende nach zwei Niederlagen Platz vier belegt hatten, wird die Endspielserie nur im Best-of-three-Modus ausgetragen.

