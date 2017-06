Abwehr-Eigengewächs Brooks ist für viele Millionen weg - Hertha investiert das Geld in neue Beine: Mit dem Transfer von Selke lassen die Berliner aufhorchen. Michael Preetz kündigt im exklusiven rbb-Interview weitere Transfers an. Und gibt Stammspielern Sicherheit.

Verdrängt Neuzugang Davie Selke von RB Leipzig die Stammspieler Vedad Ibisevic oder Salomon Kalou? Nein, sagt Hertha-Manager Michael Preetz am Freitag in einem Exklusiv-Interview mit dem rbb.

Zwar habe Selke in der vergangenen Saison bei RB Leipzig hautpsächlich auf der Bank gesessen, aber es komme darauf an, "was wir in ihm sehen", sagte Preetz. Außerdem sei er überzeugt, dass Selke den Frust der vergangenen Monate bei Hertha "auch in positive Energie umsetzen kann".

Angesprochen auf die mangelnde Kreativität im Mittelfeld, verwies Preetz auf das Potenzial in den eigenen Reihen. Ein Vladimir Darida in Bestform sei einer der besten Bundesliga-Spieler auf seiner Position. Auch Ondrej Duda, Neuverpflichtung aus dem vergangenen Jahr, der lange Zeit verletzungsbedingt nicht zur Verfügung stand, könne Impulse geben.