Formel E in Berlin - Schweizer Buemi festigt Gesamtführung mit einem Sieg

11.06.17 | 17:43 Uhr

Nach seiner Disqualifikation am Vortag ist es am Sonntag wesentlich besser für Formel-E-Pilot Sebastién Buemi gelaufen. Der Schweizer Titelverteidiger siegte beim zweiten ePrix-Rennen in Berlin vor Felix Rosenquvist - obwohl der Schwede als erster ins Ziel fuhr.

Titelverteidiger Sebastién Buemi hat das zweite der beiden Formel-E-Rennen in Berlin für sich entschieden. Der Schweizer Renault-Pilot profitierte dabei von einer Zeitstrafe gegen den Schweden Felix Rosenqvist wegen eines Regelverstoßes in der Boxengasse. Rosenqvist, der am Samstag zum ersten Mal in der vollelektrischen Rennserie gewonnen hatte, fuhr zwar auch am Sonntag als Erster ins Ziel, wurde wegen der Strafe aber als Zweiter gewertet. Buemi festigte damit seine Gesamtführung vor Lucas di Grassi aus Brasilien, der im Abt-Audi-Boliden Platz drei belegte.

Heidfeld musste vom letzten Platz aus starten

Am Vortag hatte Buemi noch Pech: Er war nachträglich wegen eines Regelverstoßes beim Reifendruck disqualifiziert worden, nachdem er sich im Rennen von Startplatz 14 auf Rang fünf vorgekämpft hatte. Für den Schweizer bedeutete der Erfolg am Sonntag den sechsten Sieg im achten Rennen. Der neunte von zwölf Saisonläufen wird am 15. Juli in New York ausgetragen. Rosenqvists Mahindra-Teamkollege Nick Heidfeld, der am Samstag als Dritter noch das Podium erreicht hatte, musste nach einem technischen Defekt in der Qualifikation als Letzter starten und wurde nach starker Aufholjagd Zehnter. Damit muss der frühere Formel-1-Pilot aus Mönchengladbach weiter auf den erhofften ersten Sieg in der Elektro-Serie warten.

Formel-E-Zukunft in Berlin ungewiss

Die Formel E wurde in diesem Jahr zum dritten Mal in Berlin ausgetragen - es ist die einzige ePrix-Station in Deutschland. Die Premiere fand 2015 auf dem Vorfeld des einstigen Flughafens statt. Ein Jahr später wich der Veranstalter auf die Karl-Marx-Allee aus, weil in den Hangars tausende Flüchtlinge notdürftig untergebracht waren. Die Rennstrecke in Mitte war wegen der umfangreichen Straßensperrungen heftig umstritten. In diesem Jahr kehrte die Formel E nun auf ihre Premieren-Strecke zurück. Allerdings ist bislang unklar, ob die ePrix-Serie auch im kommenden Jahr in Berlin ausgetragen wird. Bislang gibt es darüber noch keinen Vertrag. Auch München ist als Veranstaltungsort im Gespräch.



