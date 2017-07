Die Geschäftsführung des Lausitzrings hat sich am Montag zur Zukunft der Motorsport-Anlage im südbrandenburgischen Klettwitz geäußert und hatte keine guten Nachrichten: Die Prüfgesellschaft Dekra übernimmt künftig den Lausitzring. Der Besitzerwechsel bringt eine große Neuerung mit sich: Großveranstaltungen wird es in Zukunft nicht mehr geben.



Die Rennstrecke solle nur noch als Testrecke genutzt werden, so die Dekra - unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das haben die Geschäftsführung und Verantwortliche der Prüfgesellschaft am Vormittag bekannt gegeben.