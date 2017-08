In der ersten Pokalrunde erwartet Regionalligist BFC Dynamo am Abend den FC Schalke 04. Für den Viertligisten aus Berlin-Hohenschönhausen ist diese Paarung natürlich ein Traumlos, sportlich aber wohl eher ein Albtraum.

René Rydlewicz, der Trainer des BFC, hat sich seinen Traum vom Pokalsieg bereits erfüllen können: als Spieler 1993, mit Bayer 04 Leverkusen. Rydlewicz und Co gewannen damals 1:0 gegen die Hertha-Amateure, die sensationell das Heim-Finale erreicht hatten. Der einzige Torschütze hieß Ulf Kirsten, der 19-jährige Rydlewicz saß auf der Ersatzbank. Seine prägenden Erinnerungen an das Finale: eine Kopfverletzung, die er sich beim Torjubel auf der Bank zuzog, und der anschließende Autokorso durch Leverkusen. Letzteres ist bis heute ein seltenes Spektakel in der Pharmastadt am Rhein.