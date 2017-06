Turnfest in Berlin

Am Dienstag holte er noch den Titel im Mehrkampf, einen Tag später haben die deutschen Turn-Meisterschaften einen schmerzlichen Abschluss für Lukas Dauser gefunden: Der Wahl-Berliner knickte unglücklich mit dem rechten Knie weg. Nun droht sogar das WM-Aus.

Eine schwere Verletzung von Mehrkampf-Meister Lukas Dauser hat am Mittwoch die Turnfest-Stimmung in der ausverkauften Max-Schmeling-Halle getrübt. Nach seiner Ringe-Übung knackte der Unterhachinger unglücklich mit dem rechten Knie weg und blieb einige Sekunden auf der Matte liegen. Den über 6.000 Zuschauern stockte der Atem, als Dauser aus der Halle getragen werden musste.

Er hat es spannend gemacht bei den deutschen Meisterschaften im Turnen. Ein Patzer hier, ein wackliger Abgang dort - am Ende reichte es aber für den Wahlberliner Lukas Dauser doch für seinen ersten nationalen Titel.

Deutsche Turn-Meisterschaft in Berlin

Die erste Diagnose von Team-Arzt Hans-Peter Boschert am Mittwochabend lautete Verdacht auf Kreuzbandriss. Damit würde der Vize-Europameister mindestens für ein halbes Jahr ausfallen - was Dausers WM-Aus bedeuten würde. Die Weltmeisterschaften finden Anfang Oktober in Montreal statt.

Dauser wurde noch am Abend in einem Berliner Krankenhaus untersucht. Näheren Aufschluss über die Verletzung soll eine MRT-Untersuchung am Donnerstag bringen.