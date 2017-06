Fotografen und Kamerateams sind vor Ort, Journalisten interviewen die 91-Jährige Johanna Quaas. Laut Guiness-Buch der Rekorde ist sie die älteste Wettkampfturnerin der Welt. Ihre Videos auf Youtube wurden millionenfach geklickt. Eigentlich tritt Quaas seit einigen Jahren nicht mehr bei den Deutschen Meisterschaften an, zum Turnfest in Berlin macht sie aber eine Ausnahme. Sie erklärt: "Ich will mich kontrollieren, ob ich es noch kann." Sie kann. Nur mit ihrer Übung auf der Bank, auf der die Seniorinnen statt des Schwebebalkens turnen, war sie gar nicht zufrieden. "Für diese Übung habe ich mich geschämt. Ich hatte am Ende in den Beinen keine Kraft mehr und konnte mich gar nicht mehr richtig abdrücken." Quaas wird Fünfte in einem Zwölferfeld, obwohl sie gegen Athletinnen antritt, die bis zu 16 Jahre jünger sind.

Alfons Klein steht am Ende seines Mehrkampfs. Er hat die Bodenübung absolviert, an Barren und Reck geturnt, abschließend zeigt er am Sprungtisch die Hocke. Im ersten Versuch bleibt er mit den Füßen am Tisch hängen und stürzt Gesicht voran auf die Weichmatte. Doch schnell rappelt er sich wieder auf, schüttelt kurz den Kopf und stellt sich ein zweites Mal zum Sprung auf. Er läuft an, springt und steht die Hocke sicher. "Ich fühle mich gut", sagt er. "Ich habe noch keine Beschwerden, weder am Kreuz, noch an den Knien."

Den Sieg muss Alfons Klein einem vergleichsweise "jungen Hüpfer" überlassen: Winfried Glaser, der ist gerade mal 80 Jahre alt. Klein gratuliert höflich. Er muss sich mit dem achten Rang zufrieden geben - und lässt immerhin sieben Turner hinter sich. Am Nachmittag tritt er noch zu einem weiteren Wettkampf an. Langeweile kommt da sicher keine auf.