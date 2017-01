Stolz hält der Kirchendiener seinen komplett ausgefüllten Pass in den Händen. Er hatte den ersten Pass, der Ende 2016 im Schloss Doberlug ausgegeben wurde. Klar, dass er auch den Ehrgeiz hatte, die Stationen als Erster abzureisen.

Eine Tour zu verschiedenen Zeugnissen der Reformation in insgesamt drei Bundesländern ist es geworden. In der Kirche von Bad Liebenwerda war Oswald Lensch und natürlich auch in der Schlosskirche zu Wittenberg. Hier hat er die Tür bewundert, an die Luther am 31.10.1517 seine 95 Thesen geschlagen hat.