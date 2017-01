Über 400 Menschen arbeiten im Tropenparadies "Tropical Islands" bei Brand. Neben Barmixern, Masseuren und Zimmermädchen sind in der größten freitragenden Halle der Welt auch sieben Industriekletterer angestellt. Alle wurden vom Tropenparadies ausgebildet. Täglich geht's mit Klettergeschirr, Helm und Farbeimer in luftige Höhen. Von Anja Kabisch

Der Arbeitstag der Industriekletterer beginnt hinter der Südsee. Hier sind keine Palmen, kein feiner weißer Sand. Hier sind nackter Beton, Bürotüren und David Renton-Cooper. Den Mann, der die größte freitragende Halle der Welt in Schuss hält. Er hat den Hut auf, wenn es um die Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten geht. Er schickt die sieben Industriekletterer jeden Tag an einen anderen Arbeitsplatz direkt unter der Kuppel. In der vergangenen Woche haben seine Jungs die lichtdurchlässige Folie kontrolliert und gesäubert. Heute hängen sie direkt unterm Hallendach unter den sogenannten Bogenbindern. Fünf davon gibt es – sie bilden die tragende Konstruktion der weltweit einmaligen Halle.

Beobachtet von ein paar Tauben – sie fühlen sich in der Tropenhalle sehr wohl – schleift Jan Neubert Farbe von einem Stahlträger. Seit 12 Jahren ist der gebürtige Luckauer bei Tropical Islands. Zunächst im Lager, bis er von der Ausbildung zum Industriekletterer erfuhr. Nun hat er einen der höchsten Arbeitsplätze Brandenburgs. Jeden Tag hängt er über der tropischen Urlaubswelt. Obwohl es für ihn Alltag ist, ein bisschen Angst schwingt noch immer mit. "Ja, es ist ein bisschen komisch, wenn man in die Seile steigt. Aber man hat es erlernt, und man hängt ja immer an zwei Seilen. Und es ist nicht so ein Standardberuf, da gehört schon ein bisschen Abenteuerlust dazu." Er kann sich momentan keinen schöneren Beruf vorstellen. Der positive Nebeneffekt: "Das Fitnesscenter kann ich mir sparen."