"Schnipp schnapp - der Schlips ist ab" - so ruft es zur Weiberfastnacht am Donnerstagvormittag durch die Cottbuser Innenstadt. Die Narrenweiber ziehen in ihren grün-weißen Kostümen durch die City und nehmen sich Krawattenträger zur Brust. Traditionell müssen die Chefs im Rathaus und der Sparkasse Spree-Neiße ihre besten Stücke hergeben. Mit einem Tanz werden sie dafür entschädigt. Der Zug der Narrenweiber ist der Auftakt für das Finale der 5. Jahreszeit in Cottbus.