Seit Jahresbeginn sind den brandenburger Behörden bereits 64 Fälle von Borreliose-Erkrankungen gemeldet worden. Das teilte das Gesundheitsministerium in Potsdam am Dienstag mit. Im vergangenen Jahr hatte es insgesamt 1.547 Borreliose-Meldungen im Land gegeben.



Eigentlich ist es in Mitteleuropa für Zecken in der Regel ab etwa Mitte November zu kalt. Dass derzeit dennoch vermehrt Borreliose-Fälle auftreten, dürfte deshalb an der milden Witterung liegen. Eine genaue Temperaturschwelle können Wissenschaftler zwar nicht benennen. Als Faustregel aber gilt: Gibt es einige milde Tage aufeinanderfolgend, können Zecken auch im Winter zubeißen. Vorausgesetzt es liegt kein Schnee.