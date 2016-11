Kurioser Antrag von Stadtverordneten - Bernau soll sich für Hexen-Verbrennung entschuldigen

Nach vielen Jahrhunderten könnte sich Bernau jetzt für die Verbrennung von vermeintlichen Hexen und Zauberern entschuldigen. Das fordert jedenfalls die Linksfraktion in der Stadtverordnetenversammlung. In Bernau fragen sich viele: Was soll der Quatsch?



Es klingt fast wie ein Scherz und ist doch ernst gemeint. Bernau will sich für die Verbrennung von vermeintlichen Hexen und Zauberern entschuldigen. Die Idee kommt aus der Linksfraktion in der Stadtverordnetenversammlung und die hat dazu nun einen entsprechenden Antrag in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht. Demnach soll Bernau die Opfer des Hexenwahns aus dem 15. bis zum 17. Jahrhundert rehabilitieren.

Dutzende Menschen wurden damals in der Hussitenstadt der Hexerei bezichtigt. Ihnen wurde von der städtischen Gerichtsbarkeit der Prozess gemacht und die meisten von ihnen wurden auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Unter anderem erinnert ein Hexendenkmal seit 2005 in Bernau an die Opfer.

Bernauer finden andere Themen wichtiger

Fehlende Wohnungen, volle Züge und ein um Millionen Euro teurer werdender Rathaus-Neubau. Bernau hat eigentlich genug Aufgaben. Doch jetzt kommt Wegweisendes auf die Stadt zu: der Bürgermeister soll beauftragt werden im Jahr 2017 Veranstaltungen zur Rehabilitation und der Erinnerung der Hexenwahn-Opfer zu organisieren. Fragt man jedoch die Bernauer Einwohner auf der Straße was sie von diesem Vorschlag halten, dann fragen die Meisten zurück: Was soll der Quatsch?

Doch für Links-Fraktionsmitglied Ole Gemski ist es das brennende Thema. Er fordert, das sich die Stadtverordneten für dieses - aus heutiger Sicht - Unrecht im nächsten Jahr entschuldigen. Doch die anderen Parteien sind skeptisch: Schließlich gibt es seit elf Jahren - direkt neben dem Henkerhaus - das Mahnmal an die gut 25 bekannten Opfer des Hexenwahns. Und auch sonst sollte eher in die aktuellere Geschichte geschaut werden, meint beispielsweise die CDU. Die Linken halten am Plan aber fest, schließlich sei die Hetze im Internet heute nichts anderes als die Hexenverfolgung damals - so der vielleicht etwas weitgespannte Vergleich. Ohne ihn hätte die Linksfraktion aber wohl kaum Erfolg, denn juristisch hat die Entschuldigung keinerlei Bedeutung. Mit Informationen von Björn Haase-Wendt