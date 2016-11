Weitere gemeinsame Ermittlungen mit Durchsuchungen und Festnahmen erfolgten u.a. am 24. April 2015 in Polen sowie am 9. Dezember 2015 in Polen und Großbritannien. Dabei kam es zu weiteren vier Inhaftierungen von polnischen Tatverdächtigen, die in der Folge nach Deutschland ausgeliefert wurden. Gegen zwei von diesen sowie vier weitere Tatverdächtige hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) zwischenzeitlich Anklage beim Landgericht Frankfurt (Oder) erhoben. Dem vermutlichen Chef dieser Teilgruppierung werden hierbei 62 Taten vorgeworfen. Zeitnah soll nun das Hauptverfahren gegen diese sechs Angeklagten eröffnet werden.