Zamkniete - geschlossen, nichts mehr mit dem unbeschwerten und unbegrenzten Einkauf in Polen: Ab dem kommenden Frühjahr sollen Supermärkte, Baumärkte und Gartencenter im Nachbarland nicht mehr am Sonntag öffnen dürfen. Das sieht ein Gesetzentwurf aus Warschau vor, der vor allem im deutsch-polnischen Grenzgebiet mit Argwohn betrachtet wird.

"Ich finds toll, hier Zigaretten zu kaufen. Ich bin extra deswegen hierher gekommen. Das mache ich ein- bis zweimal im Monat", sagt ein deutscher Kunde in der Fußgängerzone von Frankfurts Nachbarstadt Slubice. Und da ist er nicht der Einzige. Tausende Menschen pendeln vor allem sonntags selbst aus Berlin auf die Märkte jenseits der Oder.



"Am Wochenende treiben die Deutschen die Umsätze hoch", sagt Supermarkt-Besitzer Martin Dutka, der von der Gesetzesänderung direkt betroffen wäre. Denn der ganze Grenzhandel läuft am letzten Tag der Woche in seinem Geschäft besonders gut - dann, wenn in Deutschland alles dicht ist.