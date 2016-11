30-Tage-Bärte sind wieder im Trend. In allen Varianten. Die Bewegung Movember aus den USA schwappt gerade verstärkt nach Europa. Einziger Haken. Man muss "glatt rasiert" am 1. November starten und durchhalten. Erste Trendsetter sind Polen. Von Agnieska Hrezuk

Sie sind ein echter Hingucker in diesen Tagen. Die polnischen Männer, aber auch Frauen in Slubice, der Partnerstadt Frankfurts jenseits der Oder. Denn sie tragen Schnurrbart - Geschlecht hin oder her. Was zum Teil altmodisch aussieht, hat einen ernsten Hintergrund. Deshalb schließen sich nun schon zum zweiten Mal die Slubicer einer weltweiten Aktion an, die auf potentielle Männerkrankheiten hinweist. Die Bewegung stammt aus den USA und nennt sich Movember - ein wilder Wortmix aus Moustache (engl: Schnurrbart) und November. Und sie breitet sich erstaunlich schnell aus, vor allem hier in Polen.