Letschiner Infosäulen vor der Landesvertretung in Berlin.

Initative zur Stärkung ländlicher Räume - Letschin träumt von der Magnetschwebebahn

13.12.16 | 18:28 Uhr

Fast ein Jahr lang hat sich Letschin mit sich selbst befasst. Die Oderbruch-Gemeinde suchte neue Ideen für den ländlichen Raum. Bürgermeister Böttcher hält mittlerweile vieles für denkbar- sogar eine Magnetschwebebahn Richtung Berlin. Von Andreas Oppermann

Vernetzung von aktiven Menschen ist das Ziel des Projekts "Landgewinn", das die Brandenburgische Architektenkammer initiiert und das Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung gefördert hat. Letschin hatte sich bei der zweiten Runde beworben und gewonnen. Für Bernhard Schuster, den Präsidenten der Brandenburger Architekten, ging es dabei vor allem darum, eine Initialzündung für das Oderbruch anzuregen, um eine gemeinsame Entwicklung voranzutreiben. Letschin mit seinen zehn Ortsteilen und 4.100 Einwohnern nahm das Angebot dankbar an. Bürgermeister Michael Böttcher freute sich vor allem über die Anregungen von außen. "Es ist nicht selbstverständlich, dass man so ein Angebot bekommt," meint Böttcher. Vor allem mit der Idee des Projektteams, die Letschiner nach dem persönlichen Lieblingsort zu fragen, sei viel ausgelöst worden. "Der Blick von außen zeigt uns, was es alles Wertvolles gibt."

Das Buch "Landgewinn | Letschin"

Selbstbesinnung zur Ideengewinnung

Genau das war des Ziel des Projekt, das auch vom Landesdenkmalamt und dem Kulturland Brandenburg unterstützt wurde. Gerade in einer Region wie dem Oderbruch, das so viele Brüche erlebt habe, sei der Blick zurück nötig, so der Bundestagsabgeordnete Hans-Georg von der Marwitz (CDU): "Der Blick zurück ist wichtig, um unbeschwert nach vorne blicken zu können." Zentraler Bestandteil der Rückbesinnung sind die Baudenkmäler, die sowohl der Denkmalschutz als auch die Architekten und die politisch Vernatwortlichen erhalten wollen. Das gilt vor allem für die 265 Loosegehöfte, deren Zukunft vor allem von einer Wiederbelebung abhängt. Bislang verhindert die Bauordnung aber eine Entwicklung im Außenbereich vor Orten - und damit die der Loosegehöfte. Doch bei einem Arichtiktenworkshop im Rahmen des Projekts wurde auf den sogenannten "Ramsauer-Parargraphen" im Baugesetz aufmerksam gemacht. Dieser ermöglicht auch in Außensiedlungen eine Entwicklung.

Anbindung an Berlin

Gerade die Loosegehöfte könnten für Freiberufler, Künstler und Kreative eine gute Chance bieten, im Oderbruch unternehmerisch aktiv zu werden. Sie will Böttcher ansprechen. Unterstützt wird er dabei von Marwitz und der Landtagsabgeordneten Jutta Lieske (SPD). Doch funktionieren kann das nur, wenn die Region mit schnellem Internet versorgt wird. Und wenn die Verkehrsanbindung besser wird. Zentral dabei ist die Ostbahn. Von der Marwitz forderte alle Akteure auf, Druck auf Bahn, den Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (vbb) und die Politik in Potsdam und Berlin zu machen. Schon jetzt wäre ein 30-Minuten-Takt von Berlin nach Müncheberg problemlos möglich. Böttcher fordert einen 30-Minuten-Takt nach Werbig, um von dort über ein möglichst dichtes Netz an Elektromobilität die Menschen ins Oderbruch verteilen zu können.

Seite aus dem Buch "Landgewinn | Letschin"

Verkehr auf Stelzen

Aber so richtig verlassen will sich Böttcher auf die Deutsche Bahn nicht. Deshalb regt er etwas verschmitzt an, groß zu denken. Eine Magnetschwebebahn auf Stelzen würde auch bei Binnenhochwasser die Aufrechterhaltung des Verkehrs ermöglichen. Böttcher ist natürlich bewusst, dass es eher unwahrscheinlich ist, dafür einen Investor zu finden. Aber Aufmerksamkeit will er mit seinem Wunsch schon erregen. Genauso wichtig ist es ihm, dass für die nächsten Jahre an Elektromobilität gedacht wird. Ob E-Bike oder Elektroauto, in einer Region, die schon jetzt Strom exportiert, wäre die naturnahe Förderung des Verkehrs sinnvoll. Ohne Mobilität wird es das Oderbruch schwer haben. da sind sich alle Beteilgten des Projekts "LANDGEWINN | Letschin" einig.

Buch und Säulen bündeln Ideen

All die Diskussionen, Ideen, Selbstfindungen und Initiativen der mehrmonatigen Gespräche des Projektteams in Letschin sind auf sechs Litfaß-Säulen zu entdecken. Diese standen zur Präsentation des Ergebnisses am Dienstag in Berlin vor der Landesvertretung Brandenburgs beim Bund unweit des Potsdamer Platzes. Davor und ab Mittwoch sind sie wieder in Letschin am Kulturhafen zu sehen. Darüberhinaus wurde ein Buch herausgegeben. Es spiegelt die Diskussionen, aber auch die Geschichte des Oderbruches in Letschin. Beim Durchblättern wird vor allem das touristische Potenzial an Baudenkmälern in der nun fast 300 Jahre alten Kulturlandschaft Oderbruch sinchtbar.