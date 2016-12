Auch deshalb plädieren aktuell 60 Prozent der Deutschen für mehr Videoüberwachung von öffentlichen Räumen. Darunter ist auch Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD). Mögliche Täter würden abgeschreckt, erklärte Schröter am Mittwoch im rbb. "Außerdem ist unumstritten, dass Videoüberwachung bei der Aufklärung hilft", so der Minister.

In zwei aktuellen Fällen konnten die mutmaßlichen Täter gestellt werden, nachdem die Bilder von Überwachungskameras veröffentlicht wurden: Nach dem Angriff auf einen Obdachlosen im Berliner U-Bahnhof Schönleinstraße an Weihnachten und nach dem brutale Fußtritt gegen eine 26-jährige Frau im Berliner U-Bahnhof Hermannstraße Ende Oktober.

Im Juli 2016 hatte Brandenburgs Innenminister dem Innenausschuss des Potsdamer Landtages seinen jährlichen Bericht zu bestimmten Maßnahmen der verdeckten und der offenen Datenerhebung durch die Polizei vorgelegt. Gemäß dieses Berichts für das Jahr 2015 wurde an vier Standorten in vier Brandenburger Städten videoüberwacht - mit unterschiedlichem Erfolg.

Schon seit 2008 hängen an der Kreuzung Karl-Marx-Straße/Slubicer Straße in Frankfurt (Oder) zwei 360-Grad-Kameras. Schilder weisen den videoüberwachten Bereich aus. Die Bilder werden rund um die Uhr überwacht und für maximal 48 Stunden gespeichert.

Auch am Potsdamer Hauptbahnhof wird per Kameras überwacht: 2015 wurden 286 Straftaten im videoüberwachten Bereich registriert. Das ist mehr als eine Verdopplung im Vergleich zum Jahr 2014 mit 127 Straftaten. Allerdings gab es seit der erstmaligen Erhebung der Daten im Jahr 2011 auch vier Jahre, in denen die Zahl der Straftaten unter 100 lag.

Vor sechs Jahren wurde in Guben mit der polizeilichen Videoüberwachung begonnen - und zwar im Bereich Straupitzstraße/Gasstraße. Seitdem hat sich die Zahl der Straftaten von 45 im Jahr 2010 in den Jahren 2011 bis 2014 mehr als halbiert. Aber 2015 wurden erneut 43 Straftaten registriert, ein Jahr zuvor waren es nur 14.

Aktuell ist Videoüberwachung in Brandenburg laut Polizeigesetz nur an Kriminalitätsschwerpunkten zulässig. Im Nachbarland Polen sind die Datenschutzbestimmungen lockerer. In Städten und Gemeinden dürfen Einfahrts- und Ausfahrtsstraßen und große Kreuzungen gefilmt werden. Auch an einigen Supermärkten wie zum Beispiel in Frankfurts Nachbarstadtstadt Słubice gibt es Überwachungstechnik, aufgestellt von privaten Unternehmen. Kriminelle haben sich damit ebenso arrangiert, wie große Teile der Bevölkerung.