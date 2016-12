Wer zur Zeit den RE1 auf der Strecke Berlin-Frankfurt (Oder) nutzen will, muss zum Teil mit deutlichen Verspätungen rechnen. Wegen Bauarbeiten fährt im Dezember an einigen Tagen Schienenersatzverkehr. Wenn dann noch ein Unfall hinzu kommt, kann es richtig dauern. Von Angelika Fey

Der RE1 kommt pünktlich. Eine Stunde und 13 Minuten später soll ich in Frankfurt (Oder) eintreffen, um 9.08 Uhr. Dieser Zug ist die letzte schnelle Verbindung an diesem Morgen, denn danach beginnt der Schienenersatzverkehr. Meine Stimmung ist gut.

Nun ist klar: Bis wir in Frankfurt ankommen, kann es lange dauern. Um mich herum wird telefoniert. Auch Christian Remmert musste schon zum Handy greifen. Er ist Psychotherapeut und auf dem Weg nach Erkner in seine Praxis. "Ich hätte um 9 Uhr meinen ersten Termin gehabt", erzählt er, "den habe ich jetzt aber schon abgesagt." Eine Dame auf dem Platz schräg gegenüber wirkt genervt: "Renter haben niemals Zeit. Das ist mein einziger freier Tag in der Woche." Sie hatte einen Ausflug nach Słubice geplant.

Die anderen Fahrgäste schauen sich betroffen an, leises Murmeln beginnt. "Wie lange das jetzt wohl dauern wird?", fragt der eine. "Vor 10 Uhr sind wir sicher nicht in Frankfurt", antwortet jemand. Wieder schallt die Stimme des Schaffners durch den Zug: "Wegen des Notarzteinsatzes im Gleis dreht dieser Zug um und fährt zurück zum Ostbahnhof. Von dort haben Sie Anschluss an den Schienenersatzverkehr."

Also zurück nach Berlin. Um 9 Uhr trifft unser RE1 im Ostbahnhof ein. In zehn Minuten würden zwei Busse auf dem Bahnhofsvorplatz abfahren, heißt es in einer Durchsage. Draußen im Nieselregen auf dem Bahnhofsvorplatz treffe ich Sophie Wiebers, Konstantin Kipp und Benno Rusch. Sie studieren in Frankfurt (Oder) Jura. Verspätungen sind die drei gewohnt: "Sowas passiert alle zwei Wochen. Den einen Tag habe ich viereinhalb Stunden nach Hause gebraucht", sagt Benno Rusch.

Jetzt teile ich das Schicksal mit vielen anderen Reisenden, die wegen der Baustelle auf den Schienenersatzverkehr ausweichen müssen. Eines merke ich schnell: Wer den Schienenersatzverkehr nutzt, muss oft umsteigen und Geduld haben. Vom Ostkreuz aus geht ein Ersatz-Bus zum Bahnhof Köpenick – aber er fährt nicht durch, sondern stoppt unterwegs an vielen Haltestellen. Um 10.15 komme ich in Köpenick an, doch die nächste S-Bahn nach Rahnsdorf kommt erst in 20 Minuten. Allmählich gewöhne ich mich ans Warten. 10.35 Uhr: die S-Bahn kommt. Minuten später – ich schaue schon gar nicht mehr auf meine Uhr – kommen wir in Rahnsdorf an, dort müssen wir die S-Bahn wechseln, um nach Erkner zu fahren.

In der S-Bahn lerne ich Karin Sauder kennen. Sie möchte ihren Vater in Fürstenwalde besuchen. Als wir in Erkner ankommen, suchen wir beide nach Schildern, die uns den Weg zum Schienenersatzverkehr nach Fürstenwalde zeigen, aber wir finden keine. Wir irren auf dem Gleis in die falsche Richtung, beschließen vor dem Bahnhof weiter zu suchen. Aber auch hier können wir keine Schilder entdecken. Doch ein Herr ruft uns zu: "Zum Schienenersatzverkehr?" Mit dem Arm deutet er auf die andere Straßenseite: "Da lang!"

Wieder vergehen Minuten im Nieselregen an einer Haltestelle. Die Stimmen um mich herum klingen inzwischen aggressiv. Ein älterer Mann steigert sich in Rage: "Einen Anschlag müsste man auf dieses Pack verüben." Gemeint ist wohl die Bahn.

Ein großer, schöner Reisebus rollt in unsere Wartebucht. Der Sitz ist kuschelig und das Innere des Busses warm. Für den Moment bin ich versöhnt. Nun geht es nach Fürstenwalde. Dort angekommen geht es direkt weiter mit dem Regionalexpress. Im Zug kann ich nur noch erschöpft lachen, als ich höre, dass dieser RE1 direkt aus Berlin kommt.