Vivien Dobbermann steht lächelnd vor ihrem Bauernhof in Carzig. Und zeigt auf zwei Bäumchen neben dem Gartentor. "Das ist ein Speierling, mit den besonderen Früchten, die früher für die Bierherstellung verwendet worden sind. Und auf der anderen Seite haben wir den Weißdorn in seiner ausgesprochen seltenen Wuchsform als Stamm." Doch um die beiden Bäume wird gestritten. Seit neun Jahren. Dabei sind die Ärgernisse eher mickrig. Den Stamm kann ein Erwachsener mit einer Hand umfassen. Für Vivien Dobbermann sind die Bäume ein Stück Heimat. Sie hat sie vor 12 Jahren gepflanzt.

Ortsvorsteher Siegfried Jänisch sieht von seinem Haus ebenfalls Speierling und Weißdorn, aber der schmale Grasstreifen darunter ist Gemeindeland. Land was übrigens Vivien Dobbermann auf eigene Kosten pflegt. Für den Ortschef steht fest. "Das kann nicht sein, dass Bäume auf Gemeindeland ohne Genehmigung und ohne Auftrag gepflanzt werden. Es kann nicht jeder machen, was er will." So läuft das in Carzig.