Fristlose Kündigung - Geschasster Vize-Bürgermeister von Eberswalde will klagen

13.12.16 | 12:47 Uhr

Einst waren sie enge Vertraute, jetzt ist das Verhältnis zerrüttet. Eberswaldes Bürgermeister Boginski und sein Vize Gatzlaff gehen getrennte Wege. Doch auch eine Woche nach der fristlosen Kündigung herrscht das große Rätselraten zu den Gründen. Von Björn Haase-Wendt.

Wer die Eberswalder auf dem Wochenmarkt zur fristlosen Kündigung von Vize-Bürgermeister und dem bisherigen Sozial- und Kulturdezernenten befragt, erntet ratlose Blicke. "Ich dachte immer, die arbeiten gut zusammen. Da möchte man schon ein bisschen mehr informiert sein, was da vorgefallen ist", sagt eine Eberswalderin. "Plötzlich heißt es, wir müssen ihn absetzen und ich weiß gar nicht, warum so richtig", sagt eine andere Stadtbewohnerin. So wie diesen beiden geht es vielen in der Barnim-Kreisstadt. Klar ist, der bisherige Sozial- und Kulturdezernent Bellay Gatzlaff wurde Anfang Dezember auf einer Sondersitzung der Stadtverordneten fristlos entlassen. Das Vertrauensverhältnis sei so sehr gestört, das eine Zusammenarbeit nicht mehr möglich ist. Zu weiteren Fragen mauert die Pressestelle - keine Interviews zum Thema.

Fehlende Loyalität?

Laut dem rbb vorliegenden Unterlagen wiegen die Vorwürfe der Verwaltung gegen den geschassten Dezernenten schwer. So soll Bellay Gatzlaff versucht haben unter anderem über den Landkreis und Stadtverordnete Druck auf den Bürgermeister auszuüben. Auch soll es immer wieder Alleingänge und die Nichtbeachtung von Dienstanweisungen gegeben haben. So im Zuge der Sicherungsmaßnahmen der Borsighalle, einer historischen Industriehalle am Rande des Finowkanals. Sie soll künftig saniert und touristisch genutzt werden.



Der Kulturdezernent soll im Herbst dieses Jahres in Vertretung des Bürgermeisters einen Beschluss zur Sicherung des Areals nicht unterzeichnet haben, obwohl es in der tags zuvor stattgefundenen Absprache keine Bedenken gab. Einen Tag später hätte aber eine angebliche drohende Haushaltsnotlage zur Nichtunterzeichnung geführt. Hinzu kamen widersprüchliche Angaben zu Kostensteigerungen rund um das Stadtfest "FinE". Die Stadtverwaltung sieht darin einen Verlust an Loyalität gegenüber der Stadt und dem Bürgermeister. Es folgte zum 1. November der Entzug weitreichender Aufgabenfelder, wie der Bildung, der Jugend und dem Sozialressort.

Irritationen um Kita-Unglück

Endgültig soll dem Bürgermeister der Kragen nach einer Stadtverordnetenversammlung im November geplatzt sein. In einer Präsentation lobt Bellay Gatzlaff seine bisherige Arbeit im Eberswalder Rathaus. Besonders pikant: Eine Folie zum Kita-Unglück im Jahr 2010 bei der die kleine Lilly starb und sich eine Erzieherin nach der Verurteilung das Leben nahm. Gatzlaff lobt dort seine Krisenkommunikation, die Schaden von der Stadt abgewendet hätte. Der entlassene Vizebürgermeister und Sozialdezernent äußert sich auf Anraten seiner Rechtsanwältin und dem anstehenden Gang zum Arbeitsgericht nicht.

Kritik an fristloser Kündigung

Anders die fraktionslose Stadtverordnete Ilona Pischel. Sie ist eine von 7 Stadtverordneten, die in der nicht-öffentlichen Sitzung gegen die fristlose Kündigung gestimmt hat. Sie kritisiert die fehlende Selbstkritik aufseiten der Stadtverwaltung. Die frühere langjährige Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung hätte sich gewünscht, dass beide Seiten öffentlich die Chance bekommen hätten, ihre Sicht der Dinge zu erläutern. "Ich verstehe auch Herrn Boginski nicht. Er ist der Seriöse, Sachliche. Dass er in seiner Art den Konflikt nicht lösen konnte, ist mir unverständlich", sagt Ilona Pischel und fügt an: "Ich bin nach wie vor der Meinung, dass diese fristlose Kündigung in keiner Weise angemessen ist."

CDU unterstützt Kündigung

In der Eberswalder CDU gibt es dazu andere Meinungen. Nach Ansicht des Christdemokraten Dietmar Ortel hätte schon vor einem Jahr die Zusammenarbeit beendet werden müssen. Im Herbst 2015 wurde bekannt, dass sich Bellay Gatzlaff in Halle für einen neuen Posten beworben hat. Ortel zieht den Vergleich zum Segeln: "Wenn der erste Offizier dem Kapitän während der Fahrt mitteilt, dass er sich bei einer anderen Reederei beworben hat und dort angenommen wird nicht mehr auf dem Schiff weitersegelt - wenn er aber nicht genommen wird, weiterhin auf dem Schiff bleiben möchte, dann geht das natürlich nicht." Ortel hätte sich gewünscht, dass der erste Offizier - also Bellay Gatzlaff - damals seinen Abschied eingereicht hätte. Da dies nicht geschehen ist, sei die Kündigung zwangsläufig gewesen.

Stadtverordneten sollen neuen Vize benennen

Für die Rathausspitze soll am kommenden Donnerstag vorerst der Schlussstrich unter die Diskussionen gezogen werden. Die Stadtverordneten sollen dann die bisherige Baudezernentin Anne Fellner zur neuen stellvertretenden Bürgermeisterin ernennen. Ob die fristlose Kündigung von Bellay Gatzlaff allerdings rechtmäßig war, muss wohl im kommenden Jahr die Justiz entscheiden. Gatzlaff kündigte den Gang vor das Arbeitsgericht an. Beitrag von Björn-Hasse Wendt