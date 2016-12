Häufiger als in den vergangenen Jahren würden auch Tagestouristen verbotene Böller vom Einkauf in Polen mitbringen, so die Sprecherin der Hauptzollamtes Frankfurt (Oder), Astrid Pinz. Und das auch in den letzten drei Tagen des Jahres, an denen der Verkauf von Feuerwerk in Deutschland eigentlich erlaubt ist. Deswegen finden in der Grenzregion derzeit viele Kontrollen statt: an Bahnhöfen, im Zug, aber auch an den Grenzübergängen sowie an Hauptverkehrsstraßen wie der Autobahn 12.