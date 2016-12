Kultur bringt selten Geld ein und ist meistens ein Zuschussgeschäft. Das traf über Jahrzehnte auch auf die Einnahmen des Schlosses in Bad Freienwalde zu. Jetzt hat der Landkreis einen Strich unter die defizitäre Schlossrechnung gesetzt. Das Schloss mit seinen beiden Ausstellungen ist seit November geschlossen. 300.000 Euro laufenden Kosten jährlich standen über Jahre ca 10.000 Euro Einnahmen gegenüber.

Bisher beherbergt das Schloss unter anderem die Walther-Rathenau-Dauer-Ausstellung, denn Rathenau lebte Anfang des letzten Jahrhunderts hier. Doch die Tradition des klassizistischen Schlosses geht noch weiter zurück. Einst wurde es im 18. Jahrhundert als Sommersitz für Königin Friederike Luise von Preußen gebaut. Damals entwickelte sich Bad Freienwalde zum Moorheilbad für die Berliner, und auch diese Geschichte wurde im Schloss in Ausstellungen erzählt. An die Moorheilbad-Tradition will die Stadt heute zwar wieder touristisch anschließen, doch in dieser Konzeption findet das klassizistische Schloss bisher keine Berücksichtigung.