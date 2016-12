Am zweiten Adventssonntag öffnet das rbb Studio Frankfurt (Oder) von 13 bis 18 Uhr seine Türen. Neugierige und Interessierte, Zuhörer, Zuschauer und User aller rbb-Kanäle sind eingeladen, mehr über die journalistische Arbeit zu erfahren. Von Bärbel Wichmann

Am zweiten Adventssonntag öffnet das rbb-Studio Frankfurt (Oder) von 13 bis 18 Uhr seine Türen. Neugierige und Interessierte, Zuhörer und Zuschauer, User aller rbb Produkte sind eingeladen, mehr über die Arbeit des Regionalstudios zu erfahren. Im Herzen der Oderstadt sind über 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter damit beschäftigt, täglich die Regionalnachrichten für ANTENNE Brandenburg und radioeins zu produzieren, werktäglich jeweils drei Stunden ANTENNE Regionaljournal zu senden, Fernsehbeiträge für BRANDENBURG aktuell zuzuliefern, rbb|24 mit den neuesten und wichtigsten Informationen, Bildern und Tönen aus Ostbrandenburg zu versorgen. Außerdem werden im Studio die beiden Fernsehmagazine THEODOR und HEIMATJOURNAL verantwortet und zahlreiche große Ereignisse der Region präsentiert.

Am 4. Dezember sind das Fernseh- und die Hörfunkstudios, Kameras, Tonkabinen, Redaktions- und Technikräume zu besichtigen, Catarina Zanner sendet live von hier "ANTENNE - Das Wochenende" mit den singenden Star-Gästen Dirk Zöllner, André Gensicke, Bell, Book and Candle und André Stade. Ulli Zelle erzählt von seinen HEIMATJOURNAL-Erlebnissen und Gerald Meyer berichtet über THEODOR-Entdeckungen.

Die beiden ANTENNE Moderatoren Dilan Polat und Nico Hecht geben einen Einblick in die Moderation vom ANTENNE Regionaljournal und wie viele Regler sie in den drei Stunden Sendung täglich bewegen müssen, ebenso wird die Arbeit für die radioeins Regionalnachrichten erläutert. Von radioeins mit dabei ist außerdem Sarah Bosetti, die Lesebühnenautorin, Slampoetin und radioeins Kolumnistin mit Proben ihrer neuesten Stücke. rbb|24 - das multimediale Nachrichtenportal für Berlin und Brandenburg - verlegt für diesen Tag einen Arbeitsplatz aus dem rbb Berlin nach Frankfurt (Oder) und lässt sich über die Schulter schauen.

Auch für den kleinen Handwerker ist etwas dabei. Radiofreund Karl-Heinz Boßan zeigt, wie alte Radios repariert oder digital umgerüstet werden können.

Vor dem Oderturm steht der Hörfunk-Ü-Wagen zur Besichtigung offen, daneben gibt es Drohnen bzw. Flugcopter zu sehen, die die beliebten Luftbilder fürs Fernsehen per Fernsteuerung produzieren. Hier findet man auch die ANTENNE-Stretch-Limousine mit Moderatorin Sarah Schiwy, die zu einer Spritztour durch die Stadt einlädt.



Im Oderturm präsentiert Franziska Maushake auf der kleinen Showbühne ein abwechslungsreiches ANTENNE-Musikprogramm live mit den Stargästen aus der Nachmittagssendung. Gleich nebenan kann man auf der ANTENNE-Carrera-Bahn die Rennautoreifen quietschen lassen und treppauf treppab ist das Sandmännchen als Fotomodell zugange. Viel los im rbb Regionalstudio Frankfurt (Oder) zwischen Weihnachtsmarkt auf dem Brunnenplatz, Adventsmarkt in der Marienkirche und verkaufsoffenem Sonntag in der City.