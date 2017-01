Giora Feidman mit Ensemble und Rastrelli Cello Quartett

"Feidman plays Beatles" - Der "große Botschafter der Versöhnung" kommt nach Frankfurt

21.01.17 | 18:19 Uhr

Er ist ein Weltstar an der Klarinette und gilt als einer der Könige des Klezmer: Giora Feidman. Am Sonntag gibt er in Frankfurt (Oder) gemeinsam mit dem Rastrelli Cello Quartett sein vorerst einziges Konzert in der Region. Von Stefan Kunze

Fans der Beatles und Anhänger von Giora Feidman dürfen sich auf einen außergewöhnlichen kammermusikalischen Abend freuen. In Frankfurt (Oder) wird der weltbekannte Klarinettist gemeinsam mit dem Rastrelli Cello Quartett das vorerst einzige Konzert seines neuen Projekts in Berlin-Brandenburg geben. "Feidman plays Beatles" - am Sonntag im großen Konzertsaal der Konzerthalle "Carl Philipp Emanuel Bach".

Feidman war 28 und hielt sich gerade in den USA auf, als ihn 1964 die erste Bugwelle der Beatles erreichte. Er ahnte, dass die Jungs etwas Besonderes waren. John Lennon war damals 24 Jahre alt, Paul McCartney zwei Jahre jünger, aber "es steckte eine unglaubliche Kraft in ihrer Musik, und im Grunde war ich ihr Fan von Anfang an", sagt Feidman.

König des Klezmer: Giora Feidman.

Klassik mit Beatles-Song und etwas Klezmer

Mit 80 Jahren erinnerte sich der musikalische Weltstar des Klezmer an die zeitlose und generationsübergreifende Qualität der Songs der Liverpooler Band. Gemeinsam mit dem Rastrelli Cello Quartett entwickelte er das Projekt "Feidman plays Beatles". Zusammen haben sie ausgewählte Lennon/McCartney-Kompositionen umgearbeitet, die Klassik mit den Beatles, aber auch etwas Klezmer versöhnen. Herausgekommen sind Kleinoden ohne Gesang, instrumental als Kammermusik gespielt. Der Text stellt sich bei den Hörern im Kopf automatisch ein. Ähnlichkeiten zu Projekten wie dem der finnischen Band Apocalyptica, die seinerzeit mit Cello die Songs der Heavy-Metal Band Metallica spielten, sind offensichtlich. Nur kommen bei "Feidman plays Beatles" die vier Cellisten aus Weißrussland und Russland und werden live verstärkt durch Hila Ofek (Harfe) und André Tsirlin (Saxofon) aus Israel, die auch als "Jersualem Duo" den Abend in der Konzerthalle eröffnen werden. Für das Konzert gibt es nur noch Karten im Seitenflügel der Konzerthalle.



Hila Ofek spielt an der Harfe und André Tsirlin Saxophon.

Versöhnung zwischen den Kulturen mittels Musik

Der 1936 in Buenos Aires geborene Giora Feidman war knapp 20 Jahre lang Bassklarinettist des Israel Philharmonic Orchestra. In den 70er Jahren begann er von New York aus seine Solokarriere als Klezmer-Musiker. Mitte der 90er Jahre wirkte er in Steven Spielbergs "Schindlers Liste" ebenso mit wie in den deutschen Filmen "Jenseits der Stille" sowie "Comedian Harmonists". 1997 und 2003 erhielt er den deutschen Musikpreis "Echo Klassik" in der Kategorie "Klassik ohne Grenzen". Aus den Händen des damaligen Bundestagspräsidenten Wolfgang Thierse erhielt er 2011 als "großer Botschafter der Versöhnung" das Große Bundesverdienstkreuz. Außerdem wurde ihm 2005 für sein anhaltendes Engagement für die "Versöhnung zwischen den Kulturen", zwischen Deutschen und Juden sowie Generationen und Schichten mittels seiner Musik der Internationale Brückepreis für Völkerverständigung verliehen.