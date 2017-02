In Brandenburg gibt es ein Bibermanagement, seit die Nager Deiche unterhöhlt und Bäume in Stadtparks gefällt haben. Die Schutzmaßnahmen helfen zwar, aber zunehmend plagen die Tiere jetzt auch die Menschen am polnischen Oderufer.

Auf der polnischen Seite der Oder in der Lubuskie Wojewodschaft, die an Brandenburg grenzt, wird immer häufiger über Biberschäden gesprochen. Vor allem im Landkreis Witnica, der sich bei Kostrzyns Nationalpark Warthemündung befindet. Dort hinterlässt der Biber zerstörte Bäume, setzt Felder und Wiesen unter Wasser. Außerdem verursachen die Biberdämme häufig Hochwasser. Deswegen hat sich die Stadt entschlossen, die Tiere abzuschießen.

Die Biber sind niedlich, aber auch sehr fleißig. Viele sehen sie dennoch eher als grobe Schädlinge. In Polen, genauso wie in Deutschland, stehen sie unter Naturschutz. Aber genau dadurch haben sie sich im Landkreis Witnica so vermehrt. Zerstörte oder umgeworfene Bäume sind nicht nur am Stadtrand zu sehen, sondern sogar im Zentrum. Im Februar dürfen insgesamt 100 Tiere abgeschossen werden. Schon im letzten Jahr hat Witnica mit der Bekämpfung angefangen. Insgesamt wurden 50 Biber geschossen.