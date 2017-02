Ein angeblich Obdachloser hält seine Schafherde auf einem Photovoltaikfeld in Voßberg bei Letschin. Er selbst wohnt in einem Zelt auf der Wiese. Dort müssen auch die verwahrlosten Tiere überwintern. Ein Anwohner rettet sie, einige landen in seinem Badezimmer.

Nachdem er den Tierschutz und den zuständigen Amtsveterinär verständigt habe, nimmt Staek die Tiere einfach zu sich. Einige Tiere mussten als Zwischenlösung sogar kurzzeitig in sein Badezimmer. "Geschockt hat mich, dass täglich neue Kadaver dorthin gelegt wurden, in teilweise blauen Säcken, wie Altmüll und tagelang dort lagen", begründet Staek sein Eingreifen auf unkonventionelle Art. "Und kaum dass sie dort weg waren, waren neue da. Da erkannte ich, dass da ein großes Tiersterben stattfindet. Und das hat mich motiviert etwas zu tun."

In der Amtsverwaltung von Letschin wird die Haltung der Schafe auf dem Photovoltaikfeld bestätigt. Anfang Januar, so die Auskunft, soll der Schäfer auch den Tod eines Schafes gemeldet haben. Allerdings soll der Schäfer die Schafe auch als Herde verkauft haben.



Zu Wochenbeginn nun veranlasste das Vetärinäramt von Märkisch-Oderland, dass die Schafe zu dem Käufer gebracht werden. Für Maik Staek ist das ein Skandal, weil die Tiere noch sehr geschwächt waren, wie er betont. Während des Abholens hätten zwei Schafe Lämmer gekriegt und seien gestorben. Ein Schaf durfte bei Staek in der Scheune bleiben, weil der Amtsveterinär es nicht für transportfähig hielt. Staek will nicht locker lassen.