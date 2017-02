Hans Keilson mit 100 und mit gut 30 Jahren

Gedichte aus dem Exil - Hans Keilson beschwört die Liebe im Untergrund

09.02.17 | 16:39 Uhr

Nach über 70 Jahren sind die "Sonette für Hanna" von Hans Keilson erstmals als Buch erschienen. Der aus Bad Freienwalde stammende Schriftsteller und Psychiater thematisiert in seinen Gedichten die Liebe zu einer jungen Frau, die sich wie er vor den Nazis im niederländischen Exil verstecken musste. Von Andreas Oppermann

Liebe in Zeiten des Untergrunds und des Exils ist immer auch ein Hoffen auf eine andere Zukunft. 1944, als Hans Keilson seine Sonette für Hanna schrieb, waren die Niederlande von den Deutschen besetzt. Die Verfolgung und Deportation der Juden war in vollem Gange. Hans Keilson, selber Jude, lebte mit falscher Identität im Untergrund und lernte eine junge Frau kennen, die sich als Jüdin vor den deutschen Mördern und ihren Helfern ebenfalls verstecken musste. Und er begann Hanna zu lieben. Davon zeugen die 46 Sonette, die vom S. Fischer Verlag jetzt erstmals als eigenes Buch veröffentlicht wurden.

Bad Freienwalde, Berlin, dann Flucht nach Holland

Hans Keilson wurde 1909 in Bad Freienwalde als Sohn eines jüdischen Händlers geboren. Er machte Abitur und begann 1928 in Berlin Medizin zu studieren. 1933 veröffentlichte er seinen ersten Roman Das Leben geht weiter. Das war zugleich der letzte Roman eines Juden, der bei S. Fischer im Dritten Reich veröffentlicht werden konnte. 1934 beendete er sein Studium, durfte aber nicht als Arzt arbeiten. Die Nationalsozialisten erlaubten es Juden nicht mehr. Deshalb arbeitete er als Sportlehrer an jüdischen Schulen, die es damals noch gab. Doch 1936 wurde der Druck zu groß. Zusammen mit seiner Lebensgefährtin floh er in die Niederlande. Eine Heirat in Deutschland war wegen der Nürnberger Rassengesetze verboten. Und in den Niederlanden war sie wiederum nicht möglich, weil beide aus Deutschland kamen.



Zwischen Liebe und Verantwortung

In der Zeit der deutschen Besatzung tauchte Keilson unter. Er legte den Judenstern ab, nahm eine neue Identität an und besuchte untergetauchte und versteckte Juden, um ihnen zu helfen. Dabei lernte er Hanna kennen. Sie ist zu diesem Zeitpunkt deutlich jünger. Sie nähern sich an, lieben sich. Doch nach einigen Monaten entscheidet sich Hans Keilson für seine Frau und das gemeinsame Kind. Hans und Hanna arbeiten noch einige Zeit zusammen, aber eine Beziehung bekommt von ihm keine Chance mehr.

Starre Form für intensive Gefühle

Die 46 Sonette, die jetzt erstmals als eigenständiges Buch veröffentlicht wurden, zeugen von der aufkeimenden Liebe, der Sehnsucht nach dem unerklärlich Neuem, dem intensiven Gefühl und dem gemeinsamen Schutzraum der verschwiegenen Liebe in der so feindlichen, bedrohlichen Welt. Keilson schreibt die Sonette wie in einem Gespräch an Hanna. Manchmal nimmt er aber auch ihre Perspektive ein. Formal bilden die Sonette ein starres Gerüst für die zum Ausdruck gebrachten Gefühle, sprachlich schwanken sie zwischen seinem heimischen Deutsch aus einer untergegangenen Welt und einem Deutsch mit niederländischen Einsprengseln. Das klingt dann immer wieder nach Stefan George oder Rainer Maria Rilke. Aber eben auch suchend nach dem richtigen Ton für diese bedrückende Situation. Insofern bringt auch die Sprache das Dilemma der Liebe zwischen dem Vater und der jungen Geliebten zu Ausdruck - und die brutale Konfrontation des geheimen Glücks mit der mörderischen Wirklichkeit.

Hans Keilson im November 2008 | Quelle: picture alliance|dpa|Soeren Stache

Ein Fund aus dem Nachlass

Die Sonette wurden von Hans Keilsons zweiter Frau, Marita Keilson-Lauritz erst nach dessen Tod 2011 entdeckt. Erstmals erschienen sie in Tagebuch 1944 (S.Fischer Verlag, 2014). Bis dahin waren sie so verborgen wie einst die Liebenden. Jos Versteegen hat sie jetzt ins Niederländische übersetzt. So stehen sich jetzt die deutschen und die niederländischen Verse Seite für Seite gegenüber, wie einst die beiden Liebenden aus Deutschland und Holland. Seine Anmerkungen zur Entstehung und zu Hannas Biografie runden den schönen Band ab. Dass S. Fischer solche Bücher veröffentlicht, zeugt von der Verpflichtung, die der Verlag den Exil-Autoren gegenüber empfindet. Und es ist ein Segen für jene Leser, die Autoren wie Hans Keilson für sich entdecken können.



Hans Keilson: Sonette für Hanna. Deutsch – Niederländisch; S. Fischer, 24,00 Euro.