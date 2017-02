Im Vergleich zu den Vormonaten ist die Lage beinahe luxuriös entspannt. In den vergangenen Monaten war es zum Teil wirklich katastrophal. Bei einer Fahrt von Golzow nach Berlin-Lichtenberg mussten Pendler teilweise mehr als 1,5 Stunden stehen. Dicht an dicht gedrängt zum Nebenmann, dazu funktionierte die Klimaanlage nicht richtig und an den Haltestellen rund um Berlin drängten immer mehr Leute in den schon überfüllten Waggon. Das hat viele Fahrgäste genervt, gerade die, die das jeden Morgen mitmachen mussten.