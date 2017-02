Projekt für Schulverweigerer - Keine Lust auf Schule? Ab in die Werkstatt!

06.02.17 | 17:41 Uhr

Nach den Ferien fällt es vielen Jugendlichen schwer, sich morgens aus dem Bett zur Schule zu quälen. Einige Jungen und Mädchen gehen gar nicht erst hin. Sie sind chronische Schulverweigerer oder brechen die Schule sogar ab. In der Produktionsschule Gosen können sie sich neu orientieren – ohne Druck.

"Kein Bock auf Schule" ist im Teeniealter weit verbreitet. Die meisten Jugendlichen kriegen am Ende noch die Kurve und verlassen die Schule mit einen Abschluss. Einige aber verweigern die Schule rigoros, schmeißen hin. Ein Projekt im Landkreis Oder-Spree will Jugendlichen sowie junge Erwachsene durch praktische Arbeiten, etwa in der Holzwerkstatt, den Spaß am Lernen vermitteln. Der Erfolg ist groß, der Bedarf auch. Gerade erweitert die Produktionsschule Gosen (Oder-Spree) die Anzahl der Plätze von 16 auf 24.

Ronny ist 15. Viel Reden ist nicht so sein Ding. Zögerlich guckt er unter seinem blonden Haarschopf hervor. Was schief lief, beschreibt er ganz knapp: "Lehrer bedroht. Mit Gegenständen geworfen." Auf das aggressive Verhalten folgte als Konsequenz die Suspendierung. Schule habe er langweilig gefunden, sagt Ronny, "die ganze Zeit bloß sitzen und zuhören, das war nichts für mich."

Fast acht Prozent Schulabbrecher

Mit Schule, Disziplin und Unterricht haben einige Jugendliche ernsthafte Probleme. Noch immer ist die Zahl der jungen Menschen hoch, die in Brandenburg die Schule ohne Hauptschulabschluss verlassen. Im Schuljahr 2014/2015 waren es 7,9 Prozent. Im Bundesdurchschnitt waren es weniger, nämlich knapp sechs Prozent, in Berlin dagegen deutlich mehr: 11,2 Prozent. Wie viele Schulverweigerer es gibt, wird vom Bildungsministerium nicht erfasst.

Praktisches Arbeiten statt Theorie

Ein Projekt, das diese Jugendlichen auffangen will, ist die Produktionsschule in Gosen im Landkreis Oder-Spree, die zum Christlichen Jugenddorfwerk Deutschlands gehört. Hierhin geht Ronny seit September. In der Textilwerkstatt, der Küche oder der Holzwerkstatt kann er praktisch arbeiten. Bei den Sägen und Schwingschleifern gefällt es Ronny am besten: "Ich mag generell gern laute Geräusche, hör' auch gern laut Musik". Stolz zeigt er auf das Vogelhäuschen bzw. den Vogelpalast, den er aus Holz gefertigt hat.

Was die Jugendlichen herstellen, wird an Kunden verkauft. Die Jugendlichen bekommen dafür einen kleinen Lohn: Zwei Euro für jeden Tag, den sie anwesend waren. Außerdem am Monatsende noch einmal gut 50 Euro. Um in die Produktionsschule gehen zu können, musste Ronny von der Schulpflicht befreit werden.

Orientieren und Grundlagen üben

Die Zeit in der Werkstatt soll eine Art Findungsphase sein, erklärt Leiterin Judith Gromes. Außerdem werden die Grundlagen geübt: "Wirklich fünf Tage die Woche jeden Morgen irgendwo aufzuschlagen, ist teilweise eine große Herausforderung", zudem müsse dann ja noch ein ganzer Arbeitstag durchgestanden werden. Das Projekt ist offen für junge Leute zwischen 15 und 27 Jahren mit Problemen wie etwa Sucht oder Schulunlust. Die meisten bleiben einige Monate, manche auch mehr als ein Jahr, bis sie sich orientiert haben, und für sich wissen, wie es weitergehen könnte.

Umzug von Erkner nach Gosen

Sechs Jahre lang war die Produktionsschule in Erkner, aber im November ist sie nach Gosen umgezogen und hat sich vergrößert. Jetzt hat das Projekt Platz für 24 Schüler. Beim Renovieren helfen alle mit. "Wenn Jugendliche mit dabei sind, wird es wertgeschätzt," erklärt Judith Gromes. Das Risiko, dass Graffiti gesprüht oder eine Tür eingetreten werde, sei so geringer. Und von der herzlichen Leiterin Judith Gromes gibt es auch oft ein Lob, etwa wenn eine schwere Tischplatte in den ersten Stock geschleppt wurde. Bewerbungen für die Produktionsschule in Gosen sind jederzeit möglich.