Frankfurter Theater finanziert Inszenierung per Crowdfunding

Das Frankfurter Moderne Theater hat schon einige Inszenierungen auf einem alten Fabrikgelände direkt an der Oder auf die Bühne gebracht. Am Wochenende gibt es einen Liederabend mit Songs der Sixties. Ein Premierenabend per Crowdfunding.

Das Moderne Theater Oderland arbeitet seit zwei Jahren als junges Ensemble mit sechs Mitgliedern als eingetragener Verein. Die Spielstätte ist ein altes Fabrikgelände direkt an der Oder. Seit der Premiere mit einem Einpersonenstück im Frankfurter Museum Junge Kunst macht es mit einer weiteren Inszenierung auf sich aufmerksam. Diesmal hat der dramatische Verein eine Crowdfunding- Kampagne gestartet, um das Budget für die Premiere zu stemmen.

Das Projekt haben viele Theaterbegeisterte aus dem gesamten Bundesgebiet finanziell unterstützt. Schauspielkollege Wolfgang Flieder vom Frankfurter Kabarett hat auch gespendet. Er kennt die komplizierten finanziellen Bedingungen unter denen das kleine Ensemble an der Oder arbeitet, sagt er: "Deshalb kann man mal zwei Wochen Zigarettengeld abgeben."

Der Liederabend bringt die Hits der Sixties auf die kleine Theaterbühne. Er will die Besucher auf eine Zeitreise mitnehmen, die geprägt war durch Mauerbau, Mondlandung und die legendären Beatles. An dem Frankfurter Abend lädt Moderator Rudi van der Oder in sein Wohnzimmer ein. Die Besucher erleben eine interaktive Musikshow. Sie können nämlich selbst Teil der Bühnenaktion werden.

Die Unterstützer der Frankfurter Premiere können sich sogar auf kleine Preise freuen. Regisseurin Melanie Stein verspricht einen Dreh am Glücksrad, der über den weiteren Verlauf des Liederabends entscheidet. Diese Interaktionen können Quizzfragen oder Songtitel sein. Auf jeden Fall verlangt diese Art Theater eine Menge Improvisation und ist mindestens genauso ungewöhnlich wie die Finanzierung. Dennoch will sich Melanie Stein, die Regisseurin des Modernen Theaters Oderland, in Zukunft nicht nur auf's Crowdfunding verlassen.