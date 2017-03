Bruno Frankfurt Donnerstag, 02.03.2017 | 17:13 Uhr

Das ist also seine Wahrheit: "Also von der dürren Aktenlage, die wir haben, sieht es so aus, als ob hier eigentlich die zweite Stufe hätte gezündet werden müssen. Aber so genau kenne ich den konkreten Fall nicht, um zu wissen, was die Gründe waren, dies nicht zu tun."

Wozu wurde dieses Interview überhaupt gemacht und hier veröffentlicht? Was will uns der RBB damit sagen? Hier verlieren sofort der Interviewer und die Interviewerin ihr "Gesicht"!

Solch ein Interview stellt den Höhepunkt der aktuellen Hilflosigkeit dar und ist ernüchternd.

Ich fordere vom RBB ein Interview mit dem Polizei-Offizier, der für die fehlgeschlagene Absperr-Aktion in Oegeln und den Tod der beiden Polizisten MITVERANTWORTLICH ist! Wie ist es möglich, dass der Mörder mit dem Auto beide Beamten an einer Stelle treffen konnte?

Welche ein Verhaltensmuster wurde den Polizisten für den Fall einer solchen Absperrmassnahme beigebracht?

Dass sind Fragen, die mich und Angehörige jetzt interessieren!