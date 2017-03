Audio: Antenne Brandenburg | 15.03.2017 | Oliver Meurers

Betriebsversammlung in Trampe - Senvion-Mitarbeiter wollen hart um ihre Jobs kämpfen

15.03.17 | 16:39 Uhr

Volle Auftragsbücher für 2017, erste Anfragen für 2018: Der Betriebsrat von Senvion in Trampe nennt es eine "riesengroße Schweinerei", dass das Werk geschlossen werden soll. Am Mittwoch protestierten dort über 100 Mitarbeiter. Von Oliver Meurers

Vor dem Werkstor des Windkraftanlagen-Herstellers Senvion in Trampe (Barnim) haben am Mittwochvormittag über 100 Beschäftigte gegen ihre Entlassung protestiert. Dabei bekamen sie Unterstützung von Kollegen anderer Senvion-Standorte sowie von Regional-und Landespolitikern, darunter auch Brandenburgs Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD).

Aufgeheizte Stimmung unter Senvion-Mitarbeitern

"Wir haben bis Ende 2017 volle Auftragsbücher. Für 2018 sind erste Anfragen da. Von Insolvenz kann also nicht die Rede sein", erklärte der Tramper Betriebsratschef Thomas Rex am Mittwoch. "Dennoch wollen sie uns vor die Tür setzen." Es sei eine "riesengroße Schweinerei", dass Windenergie-Unternehmen sich in Deutschland aus der Verantwortung zurückzögen und nur im Ausland investierten.

Gerber sagte, dass für die rund 200 Mitarbeiter an den Standorten Trampe und Eberswalde und den Erhalt des Betriebs alles getan werde, man sich aber auch schon um andere Jobperspektiven kümmere. Zu Wochenbeginn hatte der Konzern die Schließung des Standortes in Trampe bekanntgegeben. Rund 200 schockierte Mitarbeiter in Brandenburg waren von einem per Hubschrauber angereisten Manager vor vollendete Tatsachen gestellt worden. Jetzt bricht sich der Frust Bahn: Die Mitarbeiter sehen ihre Existenz in dem kleinen Barnimer Ort wegbrechen. "Kopf aus dem Sand und kämpft!", ruft ihnen der stellvertretende Senvion-Betriebsratschef, Alan-Thomas Bruce, zu. "Wir haben erst letztes Jahr hier gebaut. Es ist schrecklich, dass das hier so kaputt gemacht wird", berichtet ein Senvion-Mitarbeiter. Bruce, vom Standort Bremerhaven, der ebenfalls geschlossen werden soll, verspricht den Managern ein "heißes Frühjahr".

Auch Wirtschaftsminister Gerber erschien am Mittwoch in Trampe.

Brandenburgs Wirtschaftsminister gibt sich diplomatisch

Wirtschaftsminister Gerber erläuterte am Mittwoch zwei Möglichkeiten: Einerseits werden Chancen auf weitere Produktion mit einem, wahrscheinlich anderen Betreiber ausgelotet, andererseits versucht das Wirtschaftsministerium, Arbeitsplätze in umliegenden Firmen für die Senvion-Mitarbeiter zu akquirieren. Das gibt den Mitarbeitern des Windanlagen-Herstellers offenbar ein Fünkchen Hoffnung. Einer fasst die bevorstehende Schließung des brandenburgsichen Standortes so zusammen: "Die Politik ist selbst Schuld, denn sie hat den Heuschrecken die Tore geöffnet."